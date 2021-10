Unter dem Motto "K & K", Kunst und Kultur, treffen sich seit Jahren bildende Künstlerinnen und Künstler aus Neuried zum Gedankenaustausch und für gemeinsame kreative Projekte. Das Ergebnis dieser Treffen wird nun in der Grundschule Neuried an der Planegger Straße 4 zu sehen sein. "Augenblicke" heißt die Ausstellung der neun Gruppenmitglieder und beschreibt deren persönliche Eindrücke oder Momentaufnahmen aus dem Jahr 2021, in Form von farbigen Malereien. Wie beispielsweise eine Straßenszene von Inge Altinger-Ralle (Foto), die aus dem Gefühl des Lockdowns heraus entstanden sein könnte. Eröffnet wird das Projekt am 30. Oktober um 19 Uhr mit einer Vernissage, danach sind die gesammelten Werke bis 4. November zu sehen.