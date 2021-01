Worte und Klänge sowie ein unerschütterlicher Glaube können in diesen herausfordernden Zeiten durchaus Trost spenden. Deshalb lädt Dekan Mathis Steinbauer an diesem Sonntag, 31. Januar, um 19 Uhr unter dem Titel "Geistliche Worte und Arien" zu einer Andacht in die Michaelskirche, Ganghoferstraße 29, in Ottobrunn ein. Steinbauers Worte werden umrahmt von Arien aus einer Bach-Kantate, Händels Messias, Mendelssohns Elias und Camille Saint-Saens' Weihnachtsoratorium. Es singt der Ottobrunner Tenor Magnus Dietrich begleitet von Kantor Christoph Demmler an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Allerdings herrscht eine Maskenpflicht und es dürfen nur markierte Plätze eingenommen werden. Näheres ist unter www.michaelskirchengemeinde.de zu erfahren.