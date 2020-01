Andreas Pröve sitzt im Rollstuhl, was ihn nicht davon abgehalten hat seinen Traum zu verwirklichen: eine Reise von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet.

Wer die Dinge mit Leidenschaft angeht, wächst über sich selbst hinaus. Andreas Pröve sitzt im Rollstuhl, was ihn nicht davon abgehalten hat seinen Traum zu verwirklichen: eine Reise von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet. 6000 Kilometer hat Pröve zurückgelegt - durch Megastädte, Wüsten und Gebirge, vorbei an Felssäulen und Terassenfeldern. Diese Tour war ein Kampf gegen allerlei Widerstände, an deren Ende das große Glück steht. Am Mittwoch, 15. Januar, berichtet Andreas Pröve darüber unter dem Titel "China - von Shanghai nacht Tibet" in der VHS Taufkirchen, Ahornring 121. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.