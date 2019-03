20. März 2019, 22:03 Uhr Kulturtipp Albträume fressen

Kindertheater präsentiert "Das Traumfresserchen" im Saal der Gemeindebibliothek Grünwald

Ein ganzes Reich für gesunden Schlaf scheint das sogenannte Schlummerland zu sein. Umso absurder ist es, dass ausgerechnet dort die Prinzessin des Landes nicht schlafen kann und sogar von Albträumen geplagt wird. Anlass zur Hoffnung gibt es, als der König selbst das Traumfresserchen, das mit Vergnügen böse Träume verspeist, ausfindig macht. Das Tübinger Kindertheater "Herz-Eigen" führt die Bühnenfassung der Geschichte "Das Traumfresserchen" von Michael Ende an diesem Freitag, 22. März, im Saal der Gemeindebibliothek Grünwald, Südliche Münchner Straße 7, auf. Die Vorstellung des für Kinder von vier Jahren an geeigneten Stücks beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es in der Bibliothek.