Gerade mal ein Jahr ist es her, dass sich Elina und Tuan zum Akustik-Duo "Bright Strings" zusammengetan haben. Gemeinsam musizierten sie im Englischen Garten, tourten durch Mecklenburg-Vorpommern und produzierten Musikvideos auf Youtube. Am Mittwoch, 17. Februar, treten sie in der Reihe "Feierabend im Netz" des Kleinen Theaters Haar auf und präsentieren mit Violine, Gitarre und Gesang Arrangements unterschiedlicher Genres, gespickt mit spontanen Improvisationseinlagen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos im Youtube-Kanal des Kleinen Theaters Haar und auf Facebook zu verfolgen. Näheres dazu gibt es auf der Homepage www.kleinestheaterhaar.de/FeierabendimNetz.