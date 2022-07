In diesem Jahr bieten die Theater und Bürgerhäuser im sonst so veranstaltungsarmen August jede Menge Konzerte und Kabarettvorstellungen an, etliche davon unter freiem Himmel.

Von Irmengard Gnau, Haar

Kulturfreunde, die im August daheim bleiben und statt in Adria oder Ostsee in ästhetische, akustische und intellektuelle Verführungen eintauchen wollen, können aus einem reichen Angebot schöpfen: Viele Kulturstätten im Landkreis öffnen ihre Tore in den kommenden Sommerwochen, Feste und Veranstaltungen unter freiem Himmel laden zum Genießen und Feiern in der Region ein.

Den Auftakt macht diesen Samstag, 30. Juli, das Rathauskonzert in Haar. Im Rathausgarten spielt das Trio "Massel-Tov" von 19 Uhr an bei freiem Eintritt Klezmer-Musik. Bei Regenwetter findet das Konzert im Bürgerhaus statt.

Kabarettist Wolfgang Krebs ist vor allem für seine politischen Parodien bekannt. Am Freitag, 5. August, 20 Uhr, lässt er auf der Bühne des Ismaninger Bürgersaals in seinen Paraderollen ehemalige wie aktuelle bayerische Ministerpräsidenten zu Wort kommen und entlarvt manche politische Posse (Karten über veranstaltungen@spd-ismaning.de). Dasselbe tut er schon zu Beginn der Woche in Ottobrunn, wo er am Montag, 1. August, im Rosengarten beim Wolf-Ferrari-Haus auftritt. Ihm folgen am Dienstag, 2. August, Musiker Roland Hefter mit Isarrider und am Mittwoch, 3. August, die Gruppe I Dolci Signori mit ihrer Italo Pop Night, Beginn 20 Uhr. Am Freitag, 5., und Samstag, 6. August, versammeln sich dann die Jazz-Freunde in Ottobrunn.

Im Rahmen der Ottobrunner Konzerte haben die Musiker Johannes Tonio und Cornelius Claudio Kreusch Größen des Genres ins Wolf-Ferrari-Haus respektive in den Rosengarten geladen. Heuer dominieren das Jazz-Fest kubanische und lateinamerikanische Rhythmen: Am Freitag mixt die Frauencombo "Las Caramba" traditionelle Musikstile ihrer Herkunftsländer wie Son, Cha-Cha-Cha, Salsa oder Timba mit Elementen aus Rap und urbaner Musik zu einem energiegeladenen Mix. Am Samstag setzen die "Sons of Buena Vista" das musikalische Erbe des Buena Vista Social Club fort, angeführt von dem kubanischen Grammy-Preisträger El Nene, der mit seiner kraftvollen Stimme mal melancholisch, mal mitreißend den "Son Cubano" darbietet (Tickets und Infos über www.wfh-ottobrunn.de). Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt, bei schlechter Witterung im Wolf-Ferrari-Haus.

Detailansicht öffnen Wollen das Publikum mit Italo Pop begeistern: I Dolci Signori. (Foto: Uli Zrenner)

Jedes Jahr werden etwa 100 junge Musikerinnen und Musiker aus den Ländern zwischen China und Indonesien in einem strengen Verfahren ausgewählt, um als "Asian Youth Orchestra" nach dreiwöchigem Probenlager auf einer internationalen Konzerttournee ihr Können zu zeigen. Am Samstag, 13. August, 20 Uhr, ist das preisgekrönte Orchester unter Leitung des Münchner Dirigenten Joseph Bastian im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen zu Gast. Es spielt Prokofiews Sinfonie Nummer 1 "Classical", das Violinkonzert Nummer 1 von Paganini und die Italienische Sinfonie von Mendelssohn-Bartholdy (Tickets über www.kulturzentrum-taufkirchen.de).

Nach den beiden Corona-Jahren hat sich das Kleine Theater Haar entschlossen, heuer auch im Sommer Programm anzubieten, als Open Air mit hochklassigen Gästen: Auf der Außenbühne des Theaters wird am Samstag, 6. August, der niederbayerische Kabarettist Django Asül mit seinem Programm "Offenes Visier" gastieren. Am Samstag, 13. August, treten die Musikkomiker Gogol und Mäx auf, am Dienstag, 16. August, sind die Berlin21-Streetworkers im Konzert zu erleben (Karten über https://kleinestheaterhaar.de). Bereits an diesem Sonntag, 31. Juli, bittet die Bad Aiblinger Band "Rock'n'Roll and Petticoats" zum Tanz. Außerdem gibt es auch im August jeden Mittwoch von 19 Uhr an Live-Musik bei "Feierabend im Kleinen Theater".

Detailansicht öffnen Coole Klänge aus der Hauptstadt: die Berlin21-Streetworkers. (Foto: Veranstalter)

Unbenommen von Wettereinflüssen ist ein Besuch in Museen und Sammlungen im Landkreis. Das Kallmann-Museum Ismaning etwa zeigt aktuell unter dem Titel "Kaleidoskop Expressionismus" Werke aus der Sammlung von Gerhard Schneider. In der sehenswerten Ausstellung sind Bilder versammelt, die aus dem Aufbruch in die Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorgegangen sind und schließlich der NS-Verfemung zum Opfer fielen. Neben Werken bekannter Namen wie Max Beckmann sind auch solche nahezu vergessener Künstlerinnen und Künstler zu sehen, einige davon zum ersten Mal in einer öffentlichen Ausstellung. Am Sonntag, 21. August, sowie am 4. September bietet das Kallmann-Museum jeweils um 15 Uhr eine Führung durch die Schau an (Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag, 14.30 bis 17 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr).

Sportbegeisterte können außerdem in Oberschleißheim die European Championships 2022 mitverfolgen: Von 11. bis 14. August finden auf der historischen Ruderregattaanlage die Ruderwettbewerbe statt; von 18. bis 21. August kämpfen die Kanuten um Medaillen.