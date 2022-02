Interview von Udo Watter, Landkreis München

Laut Verfassung ist Bayern ein Kulturstaat - auch wenn diese Gleichung wegen der besonders strengen Corona-Auflagen hierzulande gerne mal in Frage gestellt wird. Außer Frage steht, dass die Kultur identitätsstiftenden Charakter besitzt, dass sie innerhalb einer Gesellschaft gleichsam eine kollektive Identität schafft, die mündlich und schriftlich tradiert wird. Rainer Klier, 34, geboren in Freising und aufgewachsen in Nandlstadt, ist seit Oktober 2020 Kulturreferent des Landkreises München - ein Gespräch über Aufgaben, Kulturpreise und kulturelle Identitäten.

SZ: Sie sind jetzt seit rund anderthalb Jahren im Amt. Was sind denn Ihre wesentlichen Aufgaben als Kulturreferent?

Rainer Klier: Zum einen ist es wichtig, dass es im Landratsamt einen Ansprechpartner gibt: für die Gemeinden, für die Kulturschaffenden. Der Landkreis gibt damit ein Zeichen: Wir nehmen die Kultur ernst. Generell müssen wir kulturelle Themen stärker in die Öffentlichkeit bringen, in der Kulturarbeit schon bei Jugendlichen ansetzen. Wir sind da auch im Austausch mit Schulen und Kindergärten.

Gibt es inhaltliche Schwerpunkte?

Die Heimatpflege ist ein großes Thema, gemeinsames Musizieren, aber auch Volkstanz oder die Förderung der Mundart. Es wäre schön, wenn man in Schulen oder Kindergärten wieder mehr Mundart sprechen würde. Aber auch die Archivpflege, die die Kommunen im Zeichen der Digitalisierung vor große Herausforderungen stellt, ist ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus gibt es im Landkreis München eine vielleicht kleine, aber umso feinere Museumslandschaft. Diesen und anderen Kulturinstitutionen gilt es, noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Sie haben auch den Aufbau einer Kultur-Datenbank angeregt, die auf der Website des Landkreises abgerufen werden kann: eine Auflistung von im Landkreis beheimateten kulturellen Vereinigungen und Organisationen.

Der Aufruf an die entsprechenden Organisationen, hier mitzuwirken, ist ein Teil meines Selbstverständnisses, aktiv auf die Leute zuzugehen. So ein Verzeichnis bildet ja nicht nur die Vielfalt der Kultur im Landkreis ab, sondern schafft auch Synergieeffekte und fördert Kooperationen bei künftigen Projekten. Ich sehe mich da auch als Schnittstelle und Netzwerker. Wir haben nicht nur herausragende Künstlerpersönlichkeiten und sehr aktive Vereine im Landkreis, sondern auch hervorragende Kulturhäuser und Bühnen mit einem ambitionierten Programm. Gemeinsam hoffen wir jetzt, dass bald wieder interaktive Veranstaltungen stattfinden können. Kultur funktioniert nur mit Interaktion.

Neben dem Aufbau dieser Datenbank wurde auch 2021 erstmals ein Kulturpreis für Künstler aus dem Landkreis ins Leben gerufen.

Es war schön, mit einer hochkarätigen Jury die Preisträger zu ermitteln. Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist ein würdiger Sieger, auch weil das Gesamtpaket stimmt: Nicht nur ihr breites musikalisches Wirken war ausschlaggebend, sondern auch ihre Jugendförderung und Nachwuchsarbeit.

Verliehen wurde der Preis aber noch nicht, konnte er auch nicht: Der Wettbewerb um die Gestaltung der Trophäe, der bildende Künstler oder Handwerker aus dem Landkreis ansprach, lief eher zäh. Sie mussten wegen der mageren Resonanz die Bewerbungsfrist verlängern.

Fakt ist: Es gab zu wenig Bewerbungen - eine Erfahrung, die auch andere Gemeinden bei vergleichbaren Projekten gemacht hatten. Vielleicht ist das den derzeitigen Umständen im Schatten von Corona geschuldet. Inzwischen ist aber eine stattliche Anzahl an Bewerbungen eingegangen und wir sind dabei, die Vorschläge aufzubereiten. Der zuständige Ausschuss wird dann entscheiden und danach wollen wir den Preis im würdigen Rahmen verleihen.

Sie selber sind ja auch Musiker.

Ich bin Schlagzeuger, habe aber auch Klavier gelernt. Mit meiner Kapelle bin ich eher traditionell im Bereich der Blasmusik unterwegs. Zudem habe ich Musikmanagement studiert.

Sie sind in Freising geboren und leben in Nandlstadt in der Hallertau. Dort ist das kulturelle Bewusstsein, die Verbundenheit mit der Region wahrscheinlich homogener als im geografisch etwas zerfledderten Landkreis München, wo der Unterschleißheimer eventuell wenig vom Ayinger oder Planegger weiß.

Der Landkreis München ist sehr heterogen. Man konkurriert außerdem mit der Stadt. Die Nähe zur Stadt München hat Vor- und Nachteile, auch was die eigene Identität angeht. Leute aus anderen Landkreisen wissen manchmal gar nicht, dass es einen Landkreis München gibt. Wir wollen trotzdem mit unseren Aktionen das Bewusstsein für den Landkreis schärfen - etwa durch den Tag der Blasmusik, den Austausch mit Ortschronisten oder Musikern bei traditionellen Hoagartn. Der nächste Tag der Blasmusik soll übrigens am 28. Mai in Aschheim stattfinden, die dortige Blaskapelle feiert Jubiläum. Das wird, wenn alles gut geht, eine Riesenveranstaltung.

Detailansicht öffnen Ein Festzelt voller Musikanten: Der vom Landkreis veranstaltete Tag der Blasmusik 2018 in Kirchheim. (Foto: Claus Schunk)

Sind Sie zuversichtlich, dass sich die Kultur und die Kulturbranche in den kommenden Monaten schnell erholen? Was gilt es zu tun?

Das hoffe ich, auch wenn es sicher nicht ganz einfach wird. Nicht nur für die Kulturschaffenden, auch für uns Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass die Kultur wieder stärker in den gesellschaftlichen Mittelpunkt rückt und Veranstaltungen endlich wieder stattfinden können. Hier stehen wir vom Landratsamt den Veranstaltern und Vereinen gerne mit Rat zur Verfügung. Es liegt aber auch an uns allen, wieder mehr Leben in den Kulturbetrieb zu bringen, uns wieder stärker in den Vereinen zu engagieren und kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Denn wie gesagt, Kultur lebt von der Interaktion.