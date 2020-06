Ein Virus, das zu schnell zu viel will, ist, existenziell gesehen, strunzdumm. Wenn alles rundherum infiziert und weggestorben ist, dann bleibt dem aggressiven Erreger nicht anders übrig, als mangels Wirt selber abzuschrammeln. Darum bringen manche Viren halt nur eine Epidemie zustande, aber keine Pandemie.

Das aktuelle Coronavirus ist bekanntlich ziemlich clever, und zu den Nebeneffekten, die seine allumfassende Herrschaft zeitigte, gehört die Erkenntnis, dass man zwar manches während des Lockdowns arg vermisste, aber vieles auch gar nicht so sehr brauchte, wie man vielleicht dachte. Auch die Kabarettistin Eva Eiselt stellt sich in ihrem aktuellen Programm "Vielleicht wird alles vielleichter" diese elementare Frage unserer konsumdominierten Welt: "Brauchen wir eigentlich, was wir suchen? Wäre weniger viel nicht viel mehr? Nach welcher Vielosophie leben wir?" Sie wird der Gier des "Immer Mehr" und "Immer Schneller" sicherlich ein paar hübsche Vorschläge entgegensetzen. Wovon es in jüngere Zeit definitiv zu wenig gab, war Live-Kultur mit Publikum. So allmählich ändert sich das nun wieder, und im Landkreis ist das Kleine Theater Haar Vorreiter und Garant für diese Entwicklung. Eva Eiselt wird dort am Samstag, 4. Juli, die Sommer-Open-Air-Saison im Kleinen Theater Haar eröffnen - die kleine "Feierabend im Theater"-Reihe wird bereits an diesem Mittwoch wieder mit Publikum starten.

"Wir dürfen zwar nicht ganz so, wie wir wollen, aber ab Juli werden wir wieder ein wundervolles Programm präsentieren", erklärt Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel. Es wird teils unter freiem Himmel, teils im Saal statt finden. "Wir wollen die Menschen nach den 'kulturlosen Tagen' wieder ins Theater locken." Von Normalität im Kulturbetrieb könne man noch nicht sprechen, aber in Haar soll sowohl nun die Wiese neben dem Haus sowie der Saal für ein vielfältiges Angebot genutzt werden. Da die Anzahl der Plätze beschränkt ist, wird darum gebeten, Karten immer im Vorfeld zu bestellen und sich anzumelden.

Die Liste der Künstler, die demnächst in den Münchner Osten kommen, liest sich durchaus beeindruckend. Nach der Rheinländerin Eiselt gastiert auch kabarettistische Prominenz aus dem Freistaat in Haar. Am Donnerstag, 9. Juli, wird Helmut Schleich, einer der wortgewaltigsten und schärfsten Brettl-Künstler bairischen Zungenschlags sein Programm "Kauf, du Sau!" präsentieren. Er knöpft sich die schöne neue Warenwelt vor und diejenigen, "die auf dem Sonnendeck der Globalisierung sitzen." Wenn Schleich wütend ist und in seinem Gerechtigkeitsgefühl getroffen, dann läuft er zur Hochform auf. Man darf sich darauf freuen, wie er die Defizienz einer "vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft" verbal zerlegt. Aber auch, wie der vielfach ausgezeichnete Kabarettist mit der ungewohnten Atmosphäre umgeht. In einem Interview mit der SZ hat er kürzlich vor zu hohen Erwartungen gewarnt: "Man kann Auftritte vor spärlichem Publikum mit Masken schon mal machen, und es ist sicher wichtig, so ein Zeichen zu setzen, aber der Spaßfaktor wird nicht überragend sein. Für beide Seiten." Gleichwohl sind sowohl er als etwa auch Christian Springer und Franziska Wanninger - die am Sonntag 19. Juli, in Haar in der Reihe "Seelen-Art" einen gemeinsamen Kabarett-Abend gestalten - Rampensäue genug, um ihr Publikum gut zu unterhalten. Und nach den jetzt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündeten Lockerungen, dürfte auch atmosphärisch wieder mehr gehen: Mit fest zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen dürfen von kommenden Montag an in Innenräumen bis zu 100 Besucher kommen, im Freien bis zu 200. Davon wird in Haar wohl auch Comedian Frederic Hormuth profitieren, der am 16. Juli sein Programm "Bullshit ist kein Dünger" zeigt, und der Musikkabarettist Florian Wagner, der am 24. Juli "Funk you" präsentiert. Das Kleine Theater beschränkt sich aber nicht nur auf scharfzüngige Kleinkunst, sondern wird am 10. Juli auch zum Konzertort: Die Munich Classical Players unter dem jungen Vaterstettener Dirigenten Maximilian Leinekugel sind dann mal wieder zu Gast: In Kammermusik-Besetzung werden sie drei Werke von Mozart spielen, darunter "Eine kleine Nachtmusik". Neben diesen Veranstaltungen wird es auch weiter "Feierabend im Theater" geben, immer mittwochs treten dabei Musikgruppen aus dem Raum München auf, so Titus Waldenfels an diesem Mittwoch.

Im neuen Programmheft für die Spielzeit 2020/21 bezeichnen Riedel-Rüppel und Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender des Sozialpsychiatrischen Zentrums - einer der Träger des Theaters - die Reihe als "nicht nur kulturellen, sondern auch gesellschaftlichen Hotspot im Münchner Osten" und versprechen "unvergessliche Abende". Das mag ein bisschen dick aufgetragen sein, aber diese Konzerte sind in der Tat ein kleines, feines Forum für Newcomer wie etablierte Kleinkünstler und leben von der ungezwungenen Atmosphäre.

Die offizielle Eröffnung der neuen Spielzeit ist auf den 19. September terminiert. Als "riesen Knaller" wird da die Show "Musical Deluxe" angekündigt. Für Riedel-Rüppel ist es entscheidend, "den Nerv des Publikums" zu treffen, das Angebot ist entsprechend breit, mit viel Kabarett, aber auch Konzerten, Lesungen oder Theater-aufführungen wie der "Gott des Gemetzels" in Bairisch oder die gemeinsam mit dem Münchner Hofspielhaus produzierte Operette "Die lustige Witwe." Neu ist, dass es neben den Abos auch verschiedene "KTH"-Cards" gibt, mit denen vor allem Stammgäste sparen können.

Wie sich die Saison entwickeln wird und unter welchen Bedingungen Veranstaltungen statt finden werden, ist derzeit noch nicht genau absehbar. "Das Programm ist natürlich nicht in Stein gemeißelt" so Riedel-Rüppel. Er und sein Team wollen parallel auch die Möglichkeit eines digitalen Theaters ermöglichen, also die Option, über einen Homepage-Zugang virtuell bei Aufführungen zuzusehen. Die Zukunft bleibt also offen und ob sie früher mal besser war, wie Karl Valentin behauptete, ist Ansichtssache. Riedel-Rüppel jedenfalls ist ein engagierter Theaterchef mit genügend Humor und Zuversicht: "Ich übe mich mal in vorsichtigem Optimismus."

Weitere Informationen unter www.kleinestheaterhaar.de