Während mit der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn der erste Kulturpreisträger des Landkreises München seit Kurzem fest steht, läuft der Wettbewerb um die Gestaltung der Trophäe noch weiter. "Nach schleppendem Beginn geht die Suche in eine zweite Runde - nicht nur Künstler, auch Handwerker und verborgene Talente aus dem Landkreis können ihre Vorschläge einreichen", teilt Tobias Kleinert vom Landratsamt mit. Die verlängerte Frist ist dem Umstand geschuldet, dass sich im Sommer zu wenige Teilnehmer bewarben. So hat Kulturreferent Rainer Klier beschlossen, eine zweite Runde zu starten. Ob Künstlerin, Handwerker, Bastler oder Hausfrau - bis Ende des Jahres können alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis ihre Bewerbungsunterlagen einreichen, sofern eine Umsetzung garantiert wird. "Die Vorschläge werden vorsortiert und dem Ausschuss für Sport, Kultur und Partnerschaften zur Abstimmung vorgestellt. Die bereits eingegangenen Vorschläge aus dem Sommer bleiben selbstverständlich im Rennen", heißt es in der Pressemitteilung des Landratamtes.

Gesucht wird ein kreativer Entwurf mit Bezug zum Landkreis, es soll eine Trophäe sein, Skulptur oder Pokal. Benötigt wird auch ein identisches kleineres Format für den Kulturförderpreis - mit dem wurden heuer die Filmgruppe Moviejam sowie die Oberlandler Theatergruppe prämiert. Für die drei besten Entwürfe gibt es ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Der Siegerentwurf wird zusätzlich mit einem Preisgeld von 900 Euro für die finale Umsetzung gefördert. Weitere Infos unter www.landkreis-muenchen.de/kulturpreis.