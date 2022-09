Vor drei Jahren hat der Verein "Kulturgut Grasbrunn" zum ersten Mal ein Open-Air-Frühstück veranstaltet und sich damals über die große Resonanz gefreut. Nach längerer, pandemiebedingter Pause steht jetzt die zweite Auflage an: An diesem Sonntag, 11. September, wird die gesellige Veranstaltung auf der Rathauswiese in Neukeferloh stattfinden. Das Gesangsduo "Er & Sie" tritt auf, zum kulinarischen Angebot gehören Weißwürste, Wiener und Brezen, aber auch Kaffee und Kuchen, Bier und Prosecco und natürlich weitere alkoholfreie Getränke. Für die Kinder ist zudem eine Hüpfburg aufgebaut. Das Open-Air-Frühstück beginnt um 11 Uhr, bei Regen wird es ins Bürgerhaus Neukeferloh verlegt. Weitere Informationen gibt es über www.kulturgut-grasbrunn.de.