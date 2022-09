Das "Neue Globe Theater" gastiert mit "Die Streiche des Scapin" in Planegg.

Der Sommer ist fast vorbei, der Vorhang hebt sich zur Herbstsaison und an den meisten Bühnen erwacht gleichsam wieder der Frühling: Es blüht und sprießt vor kulturellem Leben und obgleich der Blick angesichts des pandemischen Schattens nicht ungetrübt gen Winter geht, ist die Vorfreude groß. Außer Corona bereitet mancherorts aber noch die zögerliche Resonanz des Publikums Sorgen.

So hofft man beim Kulturforum Planegg nach durchwachsenem Abo-Verkauf während des Sommers auf einen finalen Schwung, bevor am 23. September das Hamburger Bläserquintett die Saison im Kupferhaus eröffnet. "Wir starten mit Volldampf, viel Elan und guten Mutes in die neue Spielzeit", erklärt Sabine Schopp vom Kulturforum. Beim Verkauf der beiden Abo-Reihen ist aber Luft nach oben: "Das wollen wir noch verstärkt ankurbeln." Es geht um die Theaterreihe mit Molières Komödie "Die Streiche des Scapin" (14. Oktober), ein Stück über den Wildschützen "Jennerwein" (10. Dezember), den atemberaubenden Aufstieg und Fall der "Lehman Brothers" (28. Januar) und "Das Wintermärchen" (18. März) von William Shakespeare. Der Preis beträgt 90 Euro für alle vier Vorstellungen. Für das junge Publikum gibt es das Jugend-Abo (bis 18 Jahre) für 36 Euro.

Außerdem wird noch ein Konzert-Abo angeboten: Es beinhaltet neben dem Auftritt des Hamburger Bläserquintetts Vorstellungen mit Ulf Schneider (Violine) und Pianist Jan Philip Schulze (18. November), "Elbtonal Percussion" (27. Januar), Claudio Bohórquez (Violoncello) und Pianist Péter Nagy (3. März) sowie dem Blockflöten-Virtuosen Stefan Temmingh inklusive seines Barockensembles "The Gentleman's Band" (28. April). Der Abo-Preis für die fünf Konzerte beträgt 95 Euro für Erwachsene, 35 Euro für Jugendliche und zehn Euro für Kinder bis 14 Jahre. Für beide Reihen findet der Abo-Verkauf ausschließlich im Rathaus Planegg statt. Schriftliche Bestellungen sind ebenfalls möglich. Das Bestellformular ist abrufbar unter: www.kulturforum-planegg.de.