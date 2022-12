Unter dem Titel "Magie und Musik" treten Heinrich Klug, der Zauberer Gaston und Maria Reiter am 16. März in Planegg auf.

Von Rainer Rutz, Planegg

Im kommenden Jahr wird der Kulturförderverein Würmtal 35 Jahre alt, er ist damit einer der ältesten Kulturvereine im Münchner Südwesten. Mit dem Planegger Verein sind nicht nur unzählige Namen von prominenten Kunstschaffenden verbunden, die im Laufe der Jahre das Würmtal besucht haben, sondern auch engagierte Leute, die ihn Jahr für Jahr zu dem gemacht, was er tatsächlich war: ein zentraler Ort für Kunst jeder Art. Der Schriftsteller, Apotheker und Gemeinderat Walther Hohenester leitete den Verein jahrelang, es folgten fast 25 Jahre lang bis Mitte 2022 das Ehepaar Claudia und Peter Lutterkord - und dann sah es einige Zeit so aus, als ob der Traditionsverein nicht mehr so recht auf die Füße kommen würde.

Bis im Juli dieses Jahres nach schwierigem Procedere die 70 Jahre alte Gräfelfingerin Anne Gürtler zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde: Sie und ihre Helfer wollen nun richtig durchstarten, angesichts der großen Konkurrenz im Würmtal kein leichtes Unterfangen. Der Kulturförderverein gehört wie die meisten organisierten Kulturschaffenden im Würmtal nach wie vor zur Familie des Dachvereins Planegger Kulturforum, auch wenn man naturgemäß großen Wert auf Eigenständigkeit legt. In der Vergangenheit war die Zusammenarbeit nicht immer ungetrübt, denn immerhin sind die Kulturvereine gerade bei der Preisgestaltung für ihre Events an die Vorstellungen des Forums und die Möglichkeiten des gemeindlichen Kupferhauses gebunden.

Detailansicht öffnen Anne Gürtler ist seit Sommer Vorsitzende des Kulturfördervereins Würmtal. (Foto: privat)

Der Kartenvorverkauf wird wie bisher weitgehend über München-Ticket laufen. Im Jahresprogramm des Kulturforums, das an alle Haushalte verteilt wird, sind natürlich auch die Veranstaltungen gelistet, die der Kulturförderverein Würmtal verantwortet. Ziel des Vereins bleibe nach wie vor "die Förderung der Kultur im Würmtal", sagt die neue Vorsitzende Anne Gürtler. Man lege Wert darauf, Künstler der Region zu präsentieren und ihnen ein Forum zu geben, auch solchen, die noch nicht so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Man wolle "eine eigene Kulturpolitik machen und sich breit aufstellen". Ein Programm für Kinder soll dabei eine eigene Rolle spielen.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Musik

Im Augenblick und in den kommenden Monaten liegt der Schwerpunkt im Bereich der Musik und es beginnt am 14. Januar im Kupferhaus gleich mit einem Highlight: Der Jazz-Pianist Bernd Lhotzky tritt als "paffender Löwe" auf. Er wird einen Abend über eine der charismatischsten Persönlichkeiten in der Geschichte des traditionellen Jazz-Pianos präsentieren: Willie "The Lion" Smith, ein Star der Zwanzigerjahre in Harlem, stets eine Zigarre im Mundwinkel und eine Melone auf dem Kopf. Er brillierte als hochvirtuoser Protagonist des Stride-Piano und Bernd Lhotzky gilt weltweit als einer der führenden Experten dieses Stils. Er ist Lehrbeauftragter für Jazz-Klavier am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg.

Am 16. März präsentieren Heinrich Klug, langjähriger Solocellist der Münchner Philharmoniker, und der Zauberer Gaston zusammen mit der Akkordeonistin Maria Reiter einen Abend unter dem Motto "Magie und Musik". Am 26. März kommt mit dem Amadis Quartett und Gerold Huber ein international angesehenes Ensemble ins Kupferhaus, am 30. April tanzt Planegg mit La Rose Rouge in den Mai und am 16. November präsentiert der Kabarettist Wolfgang Krebs sein neuestes Programm. Für die ersten beiden Konzerte hat der Vorverkauf bereits begonnen.