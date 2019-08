2. August 2019, 22:16 Uhr Kulturbühne Musik im Biergarten

Das Kleine Theater Haar bietet ein Sommerprogramm

Von Christina Hertel, Haar

Nur weil während der Sommerferien im Theater normalerweise keine Schauspieler auf der Bühne stehen und in andere Rollen schlüpfen, heißt das nicht, dass während der Spielzeitpause alle faul am Strand in der Sonne liegen. Matthias Riedel, der Intendant des Kleinen Theaters Haar, hat diesen Sommer keinen Urlaub. Er muss alles für die nächste Spielzeit vorbereiten - das Theater bekommt einen neuen Bühnenboden, die Sitze werden gereinigt, alles wird auf Vordermann gebracht. Außerdem gibt es in Haar auch im August ein Programm: Bei Sonnenschein im Biergarten und bei Regen im Café spielen Mittwoch- und Sonntagabend von 19 Uhr an Musiker.

Als erstes steht am Sonntag, 4. August, der Gitarrist Paul Stowe auf der Bühne. Er spielt Songs aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, englischen, amerikanischen und irischen Folk. Stowe stammt aus den USA, spielt Gitarre bereits seit er acht Jahre alt ist und zog als Student als Straßenmusiker durch Nordamerika und Europa. Heute lebt er in München.

Besonders lohnenswert könnte ein Besuch am Sonntag, 18. August, sein, sagt Intendant Riedel. Da tritt das Duo Feinrot auf, das zwar Coversongs von Coldplay bis George Michael spielt, aber so interpretiert, dass die Lieder oft wenig mit dem Original zu tun haben. Eine weitere Besonderheit ist in diesem Jahr, dass am Mittwoch, 21. August, keine Band, sondern der Kabarettist Vogelmayer auf der Bühne stehen wird, der mit bürgerlichem Namen Thomas Mayer heißt, aus Niederbayern stammt und seit mehr als 15 Jahren mit seinem Humor, mit Gesellschaftskritik und seiner Liebe zur Heimat sein Publikum unterhält.

Als letztes, wenn das Ende der Ferien näher rückt, tritt am Mittwoch, 28. August, der ehemalige Freestyle Skiprofi Fredl Eichner auf. Er ist quasi eine Ein-Mann-Band, spielt Mundharmonika, Gitarre oder Ukulele, singt und hat auch ein Fußschlagzeug dabei. Seine Musik klingt nach Jack Johnson und Jack White - nur dass er bayerische Mundart singt.

Der Eintritt ist für alle Konzerte frei. Man sollte sich jedoch einen Tisch reservieren, empfiehlt Riedel. Unter der Telefonnummer 089/890 56 98 10 ist das Theater zu erreichen. Der Biergarten öffnet am Mittwoch um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Es gibt Gegrilltes und kalte Getränke.