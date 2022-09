Von Udo Watter, Unterschleißheim

Sie kommt aus der Oberpfalz, dem Land des "ou", dem Klassiker des gestürzten Diphthongs. Es ist ein raues Land, und je näher man der Donau kommt, desto stärker dominiert die ewige Inversionswetterlage. "Ich kann den Nebel lesen wie andere Leute den Sonnenstand", behauptet Eva Karl Faltermeier gerne. Die im Regensburger Umland lebende Kabarettistin kann freilich noch ganz andere Dinge und ist deshalb auch 2021 mit dem Bayerischen Kabarettpreis (Senkrechtstarter) ausgezeichnet worden. Am 1. Oktober wird sie im Bürgerhaus Unterschleißheim ihr Programm "Es geht dahi" präsentieren und dabei auch demonstrieren, was sie unter "emanzipatorischem Grant" versteht.

Der Grant gilt ja allgemein als charakteristischer Beitrag des bayerischen Stammes zur Philosophiegeschichte, und obgleich sich die fundamentalontologische Systemlogik dabei mitunter in Grenzen hält, so ergeben sich oft metaphysisch erhellende Alltagserkenntnisse. "Öha", würde Gerhard Polt wohl sagen. Unter den Granden des Grants ist er der Größte, und auch der 80-Jährige wird in dieser Saison nach Unterschleißheim kommen. Er wird zur Advent-Zeit den musikalisch-satirischen Abend "Fröhliche Froheit" zusammen mit den Nouwell Cousines gestalten.

Fröhlicher als froh dürften Freunde des Kabaretts ohnehin werden beim Blick auf die Liste der Protagonisten, die von Herbst 2022 bis Februar 2023 in Unterschleißheim erwartet werden. Darunter sind weitere Exponenten bayerischen Grants und Humors wie Helmut Schleich, Django Asül, Maxi Schafroth, Stephan Zinner oder Rix Rottenbiller, der am Mittwoch, 22. September, den Auftakt im Jugendkulturhaus "Gleis 1" macht. Aber auch Größen nicht-bairischer Zunge wie Andreas Rebers, Jess Jochimsen oder HG. Butzko stehen für qualitätvolle Brettlkunst. "Wir haben ein sehr reichhaltiges Programm" sagt Kulturamtsleiterin Daniela Benker, "was natürlich auch daran liegt, dass wir, gerade im Kabarettbereich, während der Pandemie einiges verschieben mussten und das jetzt nachholen." Sie freut sich besonders auf das erste Soloprogramm ("Plugged") des Schauspielers Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller"), der am 7. Januar im Bürgerhaus gastiert. Und erinnert sich noch schmunzelnd an Zeiten, als der junge Maxi Schafroth im "Gleis 1" vor zwölf Zuschauern auftrat.

Detailansicht öffnen Götz Alsmann spielt mit seiner Band Ende Oktober im Bürgerhaus. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Große Namen werden auch in anderen Genres zu Gast sein: So kommt etwa der Musiker, Moderator ("Zimmer frei!") und Multiinstrumentalist Götz Alsmann mit seiner Band oder die in Ismaning aufgewachsene Schauspielerin Brigitte Hobmeier, die (wiederum mit den Nouwell Cousines) eine musikalische Lesung inszenieren wird. Große Theater- und Musical-Produktionen machen ebenfalls Station im Unterschleißheimer Bürgerhaus, das im Sommer zumindest ein paar kleine Schönheitsreparaturen erfahren hat: so das Broadway-Musical "The Addams Family", das Rustikal "Der Watzmann ruft" oder "Pasión de Buena Vista". Zudem gibt es im Bereich "Schauspiel" Daniel Kehlmanns Theaterstück "Die Reise der Verlorenen" oder "Der Graf von Monte Christo" zu sehen, die moderne Ballett-Inszenierung "Der kleine Prinz" von Ada Ramzews, und auch Freunde der Oper (Verdis "Der Troubadour") respektive Operette (Strauß' "Die Fledermaus") kommen auf ihre Kosten.

Detailansicht öffnen Pasión de Buena Vista, Bühnenshow aus Kuba. (Foto: Veranstalter)

"Wir sind heilfroh, dass wir wieder spielen dürfen und auch guter Dinge, dass es wieder eine normale Spielzeit wird", sagt Benker. Klassische Abos gibt es inzwischen nicht mehr. Forum Unterschleißheim hat seit der Spielzeit 2021/22 die Theater-Card USH eingeführt. Diese ersetzt das bisherige Abonnement und kann zum Unkostenbeitrag von zehn Euro erworben werden. Sie ist personalisiert. Damit erhalten die potenziellen Besucher für jede Veranstaltung, die nicht von Ermäßigungen ausgenommen ist, 15 Prozent Rabatt auf eine Karte.

Neu in dieser Saison ist, dass das Programmheft nicht mehr an alle Haushalte in Unterschleißheim und Umgebung verteilt wurde, sondern "mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Digitalisierung online unter www.forum-unterschleissheim.de abzurufen ist", wie das Kulturteam mitteilt. Für Bürger ohne Internetzugang liegt die gedruckte Version des Hefts in kleinerer Auflage im Ticket-Shop und im Rathaus aus. Die allgemeine Vorverkaufsphase läuft noch bis zum 30. September. "Der Vorverkauf läuft stetig", so Benker, "aber es ist spürbar, dass die Leute vorsichtig sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen eher zum Kauf an der Abendkasse tendieren. Es sind einfach neue Zeiten." Bleibt zu hoffen, dass die emanzipatorische Kraft des Grant noch die alte ist.

Wer Karten im Vorverkauf erwerben will, kann dies im Ticketshop Unterschleißheim tun oder die Möglichkeit nutzen, telefonisch (089/310 09-200) oder per E-Mail (vorverkauf@ush.bayern.de) zu bestellen.