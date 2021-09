"Eine gebildete Dame mit stark unzüchtigem Charakter" steht im Mittelpunkt der humoristisch-erotischen Show, die am Samstag, 11. September, im Kleinen Theater Haar zu sehen ist. Diese Bezeichnung wählte ein Münchner Gericht für "Die Schwabinger Gisela" alias Gisela Jonas, die als junge Wirtin und erotische Chansonsängerin in den 50ern und 60ern ein Stück Münchner Zeitgeschichte schrieb. Die Sängerin und Schauspielerin Cornelia Cobra widmet sich der Ausnahmekünstlerin, die die Nachkriegszeit prägte, in Haar, Casinostraße 6, Beginn 19 Uhr.