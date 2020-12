Musik bringt die Seele in Schwingung. Gerade in diesen Tagen kann sie uns Kraft und Zuversicht geben. Deshalb hat die Michaelskirche an der Ganghoferstraße 26 in Ottobrunn für diesen Adventssonntag, 13. Dezember, die Riemerlinger Sopranistin Murni Suwetja und den Pianisten Georg Roters in die musikalische Andacht um 11 Uhr und ein weiteres Mal um 19 Uhr eingeladen. Dabei werden Arien und Lieder von Bach, Cornelius und Händel, darunter die bekannte Rejoice-Arie aus Händels Messias, zu Gehör gebracht sowie spanische Lieder von Rodrigo, Nín und Wolf. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Telefonisch ist Dekan Mathis Steinbauer erreichbar unter ☎ 66 03 91 20. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie der Eintrag in eine Kontaktliste ist erforderlich.