Zu den beeindruckendsten Pfunden, mit denen Landkreis München wuchern kann, gehört die Blüte und Vielfalt des kulturellen Lebens. Zahllose Künstler und Kulturschaffende arbeiten hier, sind kreativ, erfolgreich, genießen überregionales Renommee. Die Dichte erstklassiger Konzerte, Kabarett- und Theatervorstellungen, die man genießen kann, ist ebenso erstaunlich. Neben der Hochkultur entfaltet sich hier auch viel Ambitioniertes und Qualitätvolles im nichtprofessionellen Bereich und in der freien Szene.

Um Leistungen auf kulturellem Gebiet gebührend zu würdigen, verleiht der Landkreis nun erstmalig einen mit 1000 Euro dotierten Kulturpreis und einen mit 500 Euro dotierten Kulturförderpreis. Der vierwöchige Bewerbungszeitraum startet an diesem Mittwoch, 25. August, und dauert bis Mittwoch, 22. September. Alle, die ihren Wohnsitz im Landkreis München haben, können im Landratsamt schriftlich Vorschläge für Einzelpersonen oder Gruppen einreichen. Als Kandidaten in Frage kommen Einzelkünstler, wenn sie im Landkreis München geboren sind oder hier leben. Ihre Erzeugnisse oder ihre Tätigkeitsschwerpunkt sollen in engem Bezug zum Landkreis stehen. Gruppen sind als auszeichnungswürdig relevant, wenn der überwiegende Teil hier lebt und ihr Wirken von entsprechender Bedeutung für die Region rund um München ist. Konkret bedeutet dies, dass etwa die Organisatoren kultureller Veranstaltungen ausgezeichnet werden können oder Menschen, die sich auf dem Gebiet der Heimat-, Brauchtums- und Denkmalpflege hervortun sowie der Pflege der Volksmusik. Bildende Künstler, Musiker und Schriftsteller sind selbstverständlich ebenfalls gefragt, zudem wird die Jury Beiträge auf wissenschaftlichem Gebiet, etwa im Bereich der Kirchen und Kunstgeschichte sowie der Heimat- und Volkskunde in Betracht ziehen. Zur Fachjury gehören neben dem Kulturreferenten des Landkreises München, Rainer Klier, die amtierenden Kreisvolksmusik- und Kreisheimatpfleger sowie drei weiteren Fachjuroren aus verschiedenen Bereichen. Sie berät über die Vorschläge und bereitet eine Empfehlung für den Kultur- und Sportausschuss des Kreistags vor, der anschließend nichtöffentlich über die Vergabe der Preise beschließt. Die Vorschläge können per E-Mail an kultur@lra-m.bayern.de oder per Post eingereicht werden: Landratsamt München, Kulturreferent Rainer Klier, Fachbereich Sport, Kultur und Partnerschaften, Mariahilfplatz 17, 81541 München.

Der Kulturförderpreis richtet sich vornehmlich an jüngere Künstler und Kulturschaffende. Überhaupt soll die Jugend stärker in den Fokus gerückt werden. Darüber waren sich Klier und die Kreisheimatpfleger - Heimatpflegerin Christine Heinz, Archivpfleger Falk Bachter, Denkmalpfleger Rolf Katzendobler und Volksmusikpfleger Hubert Zellner - bei einem Treffen vor einiger Zeit im Landratsamt einig. "Die Heimatpflege muss zukunftsorientiert handeln und sich danach ausrichten", so Klier. "Wir wollen vor allem Kinder ansprechen und zusammen mit den Schulen ein Konzept entwickeln, wie man die Heimatpflege bereits den Jüngsten näher bringen kann." Ein Schritt ist die Einrichtung von Social-Media-Kanälen. Auf einem Instagram-Profil sowie einer Facebook-Seite soll die Vielfalt der Kulturlandschaft des Landkreises präsentiert werden.