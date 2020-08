Von Udo Watter, Unterföhring

Männer? Sind doch nur die "schrecklichen haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen". So drückte es jedenfalls Jack Lemmon aus, allerdings trägt er dabei Perücke und Frauenkleider in seiner Rolle als "Daphne" - in der wohl berühmtesten Verkleidungskomödie der Filmgeschichte: "Manche mögen's heiß". Am Ende muss Lemmon freilich vor seinem ältlichen Verehrer gestehen, dass er in Wirklichkeit selbst ein Mann ist, worauf dieser mit der wohl berühmtesten Schlusspointe der Filmgeschichte antwortet: "Nobody is perfect."

Wer Billy Wilders Klassiker von 1959 mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Lemmon in den Hauptrollen auf großer Leinwand sehen will, der hat dazu kommenden Sonntag, 23. August, Gelegenheit in der Open-Air-Kino-Reihe des Unterföhringer Bürgerhauses. Karten gibt es nicht mehr all zu viele, die beiden anderen Vorstellungen in dieser Woche mit den aktuellen Filmen "Knives Out - Mord ist Familiensache" und "Little Women" am Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft.

Ja, das Freiluft-Kino hinter dem Bürgerhaus, bei dem die Zuschauer von Liegestühlen aus die laufenden Bilder auf einer aufblasbaren Leinwand verfolgen können, erfreut sich großer Beliebtheit. Alle Vorstellungen, die Mitte Juli mit "Green Book", "Der Junge muss an die frische Luft" und "Grease" begannen, waren ausverkauft. Und auch mit dem Wetter hatten die Veranstalter bisher Glück. Manchmal war es zwar ein bisschen frisch, aber alle Filme liefen tatsächlich unter freiem Himmel - wobei der Saal des Bürgerhauses als Ausweichsort genutzt werden könnte. "Die Idee, Open-Air-Kino zu machen, gibt es schon eine Weile", sagt Florian Nagel vom Bürgerhaus Unterföhring. "Wir waren allerdings auf der Suche nach einem geeigneten Platz." Und wurde in der coronabedingten Zwangspause aufmerksam auf den Hinterhof - der große Vorplatz, wo das Klassik-Open-Air stattfindet, kam nicht zuletzt wegen der nötigen Straßensperrungen nicht in Frage. Nun ist es eben eine Örtlichkeit hinter respektive neben dem Bürgerhaus geworden, die - da von drei Seiten begrenz - auch gut zum Leiten der Zuschauerströme genutzt werden kann. Gut, Ströme sind es jetzt in dem Sinne nicht, Platz ist für 60 Plätze. "Wir wollten das behutsam angehen" sagt Nagel, der sich gleichwohl über Resonanz und Ambiente freut. "Es ist eine lässige Hinterhofatmosphäre."

Für Cineasten ist gerade trotz der bekannten Einschränkungen ohnehin nicht die schlechteste Zeit. Zahlreiche Häuser im Raum München zeigen derzeit alte Klassiker und aktuelle unabhängige Produktionen, die Filmkunstwochen der Münchner Arthouse-Kinos laufen noch bis zum 26. August (Homepage: www.filmkunstwochen-muenchen.de). Und das quasi einzige Arthouse-Kino im Landkreis München - das "Capitol" in Unterschleißheim - wird ebenfalls regelmäßig zum Lichtspielort von alten und modernen Klassikern. In dieser Woche zeigt das Haus im Ortsteil Lohhof etwa die siebenfach oscarprämierte Gaunerkomödie "Der Clou" von 1973 mit Paul Newman und Robert Redford (Dienstag, 18. August, Beginn 18 Uhr) und Christopher Nolans Meisterwerk "Inception" mit Leonardo di Caprio von 2010 - als Re-Release zum kleinen Jubiläum (zehn Jahre) am Mittwoch, 19. August, Beginn 20.15 Uhr. Für Cineasten auch nicht unwichtig: Der visuell innovative und intelligente Sci-Fi-Thriller läuft in der Originalversion. Das Capitol zeigt zudem neben den aktuellen Filmen in Zusammenarbeit mit dem Forum Unterschleißheim Dokustreifen wie "Spitzbergen - Expedition in der Arktis" am Dienstag, Beginn 16.15 Uhr, oder "Australien in 100 Tagen" am Mittwoch, 18.15 Uhr (www.capitol-lohhof.de). In Unterföhring läuft die Open-Air-Kinosaison am kommenden Wochenende aus, im September gibt es allerdings noch zwei Jazz-Konzerte im Hinterhof: Der Auftritt der Veterinary Street Jazz Band am 6. September, ist allerdings schon ausgebucht, Reservierungen für den Abend "Swingin' Entertainment" mit der Hot Stuff Jazzband am 27. September sind noch möglich. Ja, nicht nur Filmkunst, auch Jazz kann heiß sein.