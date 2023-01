Mathilde Wesendonck war nicht nur die Ehefrau von Richard Wagners Gönner Otto Wesendonck, sondern auch Muse und Seelenverwandte des Komponisten. 1857 und 1858 vertonte er fünf ihrer Gedichte, die als "Wesendonck-Lieder" berühmt wurden. Sie werden am Samstag, 28. Januar, im Unterhachinger Kubiz erklingen, vorgetragen von der Mezzosopranistin Carolin Ritter und dem Akademischen Orchesterverband München unter Leitung von Alois Rottenaicher. Die Titel "Engel", "Stehe Still", "Im Treibhaus", "Schmerzen" und "Träume" bezeichnen in diversen Anspielungen immer wieder Tod, Sehnsucht, Verlangen und ewige Liebe. Das Verhältnis zwischen Wagner und Mathilde Wesendonck endete abrupt und mit einem Eklat, da Wagners Frau Minna einen missverständlichen Brief abfing. Beim Konzert in Unterhaching, Beginn 20 Uhr, darf sich das Publikum zudem auf die Aufführung der Ouvertüre zur romantischen Oper "Der Vampyr" von Heinrich Marschner freuen und die Serenade für Orchester Nr. 1 von Johannes Brahms. Karten gibt es unter anderem im Kubiz (Telefon 089/66 55 53 16) oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.