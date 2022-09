Das Kubiz in Unterhaching ist seit dieser Woche Schauplatz einer Gemeinschaftsausstellung internationaler Künstlerinnen und Künstler mit dem Titel "Was uns bewegt...". Präsentiert wird die Werkschau von der 2012 gegründeten Initiative "Sprachcafé Polnisch aus Berlin-Pankow, die sich als offener Begegnungsraum für Sprache und Kommunikation versteht - besonders für Fans der polnischen Kultur. Zu den Aktivitäten des Berliner Vereins gehört die Organisation von Ausstellungen, die Wanderausstellung "Was uns bewegt..." macht jetzt Halt in Unterhaching und kann dort bis zum 30. September besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.