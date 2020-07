Die Sport- und Schützenvereine in Bayern erhalten heuer einen höheren Zuschuss vom Freistaat. Die Mittel der Vereinspauschale wurden von 20 auf 40 Millionen Euro verdoppelt, um den Vereinen in der Corona-Krise schnell und unbürokratisch zu helfen. "Die Entscheidung, unseren Sport- und Schützenvereinen dieses Jahr stärker unter die Arme zu greifen, ist eine ganz wichtige", sagt die CSU-Stimmkreisabgeordnete Kerstin Schreyer. Damit verbunden sei der Dank an all die Ehrenamtlichen, die in Corona-Zeiten "Unglaubliches" leisten würden. An die Sport- und Schützenvereine im Landkreis München werden mehr als 1,1 Millionen Euro ausgeschüttet, 2019 waren es knapp 564 000 Euro. Die Pauschale errechnet sich an Hand der Anzahl der Vereinsmitglieder und der Zahl an Übungsleitern.