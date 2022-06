"La Mer" statt Straßlach: Krimiautorin Sabine Vöhringer an der Côte d'Azur.

Die Straßlacher Autorin Sabine Vöhringer spürt nach drei München-Krimis in ihrem neuesten Buch "Schatten über Saint-Tropez" in Südfrankreich dem Verbrechen nach. Ein Gespräch über den anhaltenden Krimi-Boom, die Wahl des Schauplatzes und die Gefahr, in Stereotype zu verfallen.