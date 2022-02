Der Landkreis München hat damit begonnen, Vorkehrungen zu treffen, um Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine unterbringen zu können. Landrat Christoph Göbel (CSU) hat am Freitagvormittag dazu einen Koordinierungsstab eingerichtet und die Verwaltung gebeten, alle Vorbereitungen zu treffen. "Ich bin entsetzt und tief betroffen angesichts der Aggression Russlands und der daraus entstandenen dramatischen Lage in der Ukraine", sagt Göbel, "unser Mitgefühl gilt den Menschen in der Ukraine, die derzeit unfassbares Leid erfahren." Jetzt sei humanitäre Hilfe und Schutz für die Betroffenen wichtig. Der Landkreis ruft alle diejenigen auf, sich zu melden, die Platz für Geflüchtete aus der Ukraine haben - sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten. Möglich ist dies per Mail an: koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de