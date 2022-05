Die evangelische Gemeinde in Höhenkirchen hat wieder einen jungen Theologen zur Ausbildung zum Pfarrer: Lukas Meyer absolviert seit 1. Mai sein Vikariat und wird dabei von Pfarrer Thomas Lotz als Mentor begleitet. An diesem Sonntag, 29. Mai, um 10 Uhr stellt sich der 32-jährige Theologe in der Kreuz-Christi-Kirche am Martin-Luther-Platz der Gemeinde vor und übernimmt auch gleich die Predigt. Meyer stammt ursprünglich aus Hildesheim, hat aber an der Ludwig-Maximilians-Universität München über ein Thema aus der Theologischen Ethik promoviert und ist dadurch mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern im Raum München sesshaft geworden. Er wird bis Februar 2024 alle typischen Aufgaben des Pfarrberufs von Gottesdienst bis Religionsunterricht kennenlernen. Nach dem Gottesdienst wird ein kleiner Umtrunk stattfinden, bei dem Interessierte mit dem neuen Vikar ins Gespräch kommen können.