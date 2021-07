Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der Landkreis wird voraussichtlich ohne neue Schulden durch das laufende Haushaltsjahr kommen. Kreiskämmerer Markus Kasper sagte in der Sitzung des Kreis-Finanzausschusses am Montag, er rechne etwa bei der Grunderwerbssteuer mit erheblichen Mehreinnahmen. Die Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr lägen zudem weit unter der im Haushalt angesetzten Position. Daher sei es in diesem Jahr nicht notwendig, die im Etat eingestellte Kreditermächtigung in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro anzutasten; weitere Schulden - derzeit belaufen sich die Verbindlichkeiten des Landkreises auf etwa 60 Millionen Euro - schloss Kasper für das Jahr 2022 aber nicht aus: "Wenn größere Positionen finanziert werden müssen, werden wir Kredite aufnehmen müssen."

Derweil befinden sich die Kreisräte weiter auf der Suche nach Einsparpotenzialen, die schon im kommenden Jahr greifen sollen. Denn die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden den Landkreis laut Landrat Christoph Göbel (CSU) erst verzögert treffen - voraussichtlich mit voller Wucht von 2023 an. Im Finanzausschuss wurde deutlich, dass sowohl der Landrat als auch die Kreisräte die Personalpolitik ins Visier nehmen wollen. Göbel sagte, in diesem Bereich habe der Kreistag "die größten Stellschrauben". Im Landratsamt arbeiten mittlerweile etwas mehr als 1700 Mitarbeiter, die Personalkosten in diesem Jahr belaufen sich auf mehr als 82 Millionen Euro - und bereits jetzt haben die Referate 70 Anträge zur Schaffung von 73,5 Stellen beantragt. Es dürften lebhafte Haushaltsberatungen im Herbst werden.