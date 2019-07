23. Juli 2019, 22:03 Uhr Kreistag München-Zulage gilt auch im Landkreis

Der Kreistag hat der Einführung der München-Zulage für die Tarifbeschäftigten und Nachwuchskräfte des Landkreises sowie von Fahrtkostenzuschüssen zugestimmt. Die Arbeitsmarktzulage, die bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Januar an monatlich 267,74 Euro betragen wird, soll auch den Tarifbeschäftigten der freien Träger und Wohlfahrtsverbände sowie Beamten zukommen. Dafür wurde Landrat Christoph Göbel (CSU) aufgefordert, Verhandlungen zu führen. Auch die 29 Kommunen des Kreises können einem Beschluss des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern (KAV) folgend an ihre Beschäftigten Zuschläge bis zur Höhe der München-Zulage auszahlen. Seit neuestem auch Schäftlarn, das dem Ballungsraum zugeordnet wurde. Dies hat damit zu tun, dass auch in ländlich geprägten Kommunen die Lebenshaltungskosten weiter ansteigen.