Schon bei der Begrüßung durch den Landrat werden die außergewöhnlichen Umstände dieser Zusammenkunft deutlich. Man habe sich auch deshalb für Garching als Austragungsort für die konstituierende Sitzung des Kreistags entschieden, weil es hier im Bürgerhaus einen der wenigen Säle im Landkreis gebe, der "ausreichend groß" sei, sagt Christoph Göbel (CSU) am Montagnachmittag. Und so hat man die in der Tat riesige Halle in ausreichenden Hygieneabständen bestuhlt, damit alle 70 Kreisräte an Einzeltischen Platz nehmen können mit gut anderthalb Metern Distanz zum Nachbarn.

Dass es in der neuen Amtsperiode auch in so mancher Debatte im Kreistag ein bisschen distanzierter zugehen könnte als bisher, zeigte sich bei der Diskussion der neuen Geschäftsordnung. Das neue Verfahren zur Sitzverteilung hat zur Folge, dass die AfD, die erstmals im Kreistag vertreten ist, nicht dem wichtigen Kreisausschuss angehört und auch keinen Fraktionsstatus erhält. Dafür ziehen FDP und ÖDP mit einem gemeinsamen Repräsentanten in den Kreisausschuss ein, weil sie eine Ausschussgemeinschaft gebildet haben und zusammen auf fünf Mandate kommen, während die AfD nur drei hat.

Diesen Schachzug ließen die Vertreter der AfD nicht unkommentiert. Ihre Kreisvorsitzende und neue Kreisrätin Christina Specht äußerte in der Sitzung ihre Verwunderung über die Änderung: "Unserer Ansicht nach entspricht die Besetzung der Ausschüsse nicht dem Gebot der Spiegelbildlichkeit des Wahlergebnisses." Bei der Wahl zum Kreistag am 15. März hatte die AfD 4,6 Prozent der Stimmen erhalten. Durch die Verteilung der Sitze nach dem D'Hondt-Verfahren erhalte die CSU als größte Partei einen zusätzlichen Platz, während die "größte Oppositionspartei", so Specht, aus den Gremien herausgehalten werde. Das sei eine "Lex AfD", die sie und ihre Mitstreiter enttäusche. "Wir sind keine Krawallmacher", so Specht.

In kommunalen Räten gebe es keine Opposition

Der Landrat erwiderte, dass es sich beim Kreistag nicht um ein Parlament handele, "deshalb gibt es auch keine Opposition". Darüber hinaus erklärte Göbel, dass es seiner Ansicht nach durch die Ausschussgemeinschaft von FDP und ÖDP in den Gremien zu einer "noch größeren Repräsentation" komme. Auch der CSU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Florian Hahn wollte die Aussagen der AfD-Kreisvorsitzenden nicht unkommentiert stehen lassen. Das Besetzungsmodell sei "gängig" und "absolut demokratisch", so Hahn. "Dass sich die AfD hier als Opfer darstellt und sich als Oppositionspartei bezeichnet, lässt tief blicken." Er hoffe, die Vertreter der Partei lernten bald, dass es in kommunalen Räten weder Regierung noch Opposition gebe.

Schlussendlich votierte neben den drei AfD-Räten auch die Linke Katinka Burz gegen die neue Geschäftsordnung, die übrigen anwesenden 66 stimmberechtigten Mitglieder - lediglich die Bundestagsabgeordnete Bela Bach (SPD) blieb der Sitzung wegen dringender Verpflichtungen in Berlin fern - schlossen sich dem Beschlussvorschlag an.

Wie von einigen Kreisräten vor der Sitzung erwartet, war das nicht die einzige Debatte, die von den AfD-Vertretern befeuert wurde. Bei zahlreichen der folgenden Besetzungen von Ausschüssen, Zweckverbänden und Beiräten stimmten diese gegen die jeweiligen Vorschläge. "Wir hätten uns bei vielen Abstimmungen gerne enthalten", erklärte Specht das Verhalten. Da das aber laut Kommunalrecht nicht möglich sei, "müssen wir dagegen sein". So könne man etwa den Grünen Christoph Nadler nicht zum Landratsstellvertreter wählen, solange dieser die AfD als "undemokratisch" bezeichne. Die anderen Fraktionen wie auch Landrat Göbel ließen die Einlassung unkommentiert, einzelne Kreisräte konnten sich ein höhnisches Lachen allerdings nicht verkneifen.

SPD wollte auf Anhebung der Entschädigung verzichten

Als es um die Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Kreistags und sonstiger ehrenamtlich tätiger Bürger ging, meldete sich Florian Schardt, der neue Vorsitzende der um sieben Sitze geschrumpften SPD-Fraktion, zu Wort und beantragte, dass vor dem Hintergrund der Corona-Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen auch die Kreisräte ein Zeichen setzen und bis zum 1. Januar 2022 auf eine Anhebung ihrer Entschädigung verzichten sollten. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Beträge um 3,2 Prozent zu erhöhen, wie dies zuletzt 2014 der Fall gewesen war. Der Landrat widersprach Schardt: Gerade in schwierigen Zeiten wie in der gegenwärtigen Pandemie sei "das Ehrenamt nötiger denn je". Göbel stimmte ebenso wie 43 Kreisräte gegen den SPD-Antrag, dem 21 Räte aus verschiedenen Parteien folgten. Einem noch weitergehenden Antrag der AfD, die Entschädigung während der gesamten Wahlperiode nicht anzuheben, folgte sonst niemand.

Göbel leitete in atemberaubenden Tempo durch die konstituierende Sitzung, in gerade mal zwei Stunden und 20 Minuten waren alle 42 Tagesordnungspunkte, die allesamt administrative und personelle Belange betrafen, abgearbeitet. "Das ist ein sehr spannender Landkreis", rief der Landrat den neuen Kreisräten zu. "Deshalb wird es sehr schnell wieder in die operative Arbeit übergehen."