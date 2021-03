Der FDP-Kreisvorsitzende Michael Ritz nimmt die Sondersitzung des Kreistags am Montag in Garching zum Anlass, um sich für eine Übertragung der Sitzungen in einem Online-Stream stark zu machen. Diese Sitzung, bei der das Gremium einen Beschluss aufgehoben hat, mit dem wegen der Coronakrise Sitzungen zwingend auf Ausschussebene abzuhalten waren, sei nur notwendig gewesen, sagt, Ritz, "weil unsere Anträge vom Dezember und vom Februar zur Online-Teilnahme an Hybridsitzungen nicht umgesetzt wurden". Nun werde geprüft, was möglich sei. "Wie lange will die Verwaltung noch prüfen? Was ist in den letzten vier Monaten geschehen?", fragt Ritz. Sein FDP-Kreistagskollege Manfred Riederle sagt, der Gesetzgeber habe den Rahmen für eine solche Lösung eigens aus Anlass der Pandemie geöffnet. Nun sollte der Kreistag diese Möglichkeit auch umgehend nutzen. "Hybrid-Sitzungen stellen eine Möglichkeit dar, den Sitzungsbetrieb selbst bei hohen Inzidenzzahlen aufrecht zu erhalten und einer weiteren Verbreitung des Virus vorzubeugen." Was in Gesellschaft und Wirtschaft gang und gäbe sei, sollte für den Kreistag zur Selbstverständlichkeit werden.