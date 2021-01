Insgesamt 15 Projekte aus dem Landkreis dürfen über finanzielle Förderung durch die Stiftung der Kreissparkasse freuen, die für soziale und ehrenamtliche Projekte mehr als 110 000 Euro ausgeschüttet hat. Der Förderverein Christoph 1 kann mit Mitteln von 20 000 Euro eine erforderliche Ausstattung für den Hubschrauber beschaffen, der Verein zur Förderung von Eigenarbeit im Würmtal darf sich ebenfalls über 20 000 Euro freuen, der Verein Lichtgestalten erhält 15 000 Euro. 8000 Euro gehen an die Musikschule Oberhaching für Leihinstrumente, 7500 Euro helfen dem Projekt "Schüler gegen den plötzlichen Herztod", 6400 Euro unterstützen die Schäftlarner Konzerte und mit 5000 Euro kann die Ismaninger Rudolf-Steiner-Schule eine Imkerei aufbauen. An "Boxen statt Motzen" in Taufkirchen gehen ebenfalls 5000 Euro - wie auch an die Feldkirchner Blaskapelle, die Leichtathletikabteilung des TSV Gräfelfing, das Kleine Theater Haar und das Leonhardi-Ensemble in Höhenkirchen. 3500 Euro bekommt das Haarer Ernst-Mach-Gymnasium, 3000 Euro die dortige Nachbarschaftshilfe und 1000 Euro die Ayinger Gmoa Kultur. Auch in diesem Jahr läuft wieder die Bewerbung um Stiftungsmittel. Diese ist möglich auf der Homepage der Kreissparkasse (www.kskmse.de).