In diesem Jahr gehen 100 000 Euro an 60 Einrichtungen in drei Landkreisen.

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg hat im ablaufenden Jahr 2022 rund 60 Vereine und Einrichtungen aus ganz unterschiedlichen Sparten mit finanziellen Zuwendungen unterstützt. Seit 2012 spendet das Unternehmen unter dem Motto "Spenden statt Weihnachtskarten" jährlich bis zu 100 000 Euro für karitative und gemeinnützige Zwecke. In diesem Jahr konnten die Mitarbeiter der Sparkasse Vereine und gemeinnützige Einrichtungen vorschlagen, in denen sie selbst ehrenamtlich tätig sind oder die ihnen besonders am Herzen liegen. Eine Spende erhielten heuer unter anderem der Tanzsportverein Taufkirchen, die Freiwillige Feuerwehr in Neufarn-Parsdorf oder der Tierschutzverein Starnberg und Umgebung.

"Viele unserer Kolleginnen und Kollegen engagieren sich in ihrer Freizeit in Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen. Sie bringen hier viel Zeit und viel Herzblut ein. Die Kreissparkasse fördert mit ihrer traditionellen Spendenaktion in diesem Jahr die ehrenamtliche Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in den Vereinen der Region", so der Vorstandsvorsitzende Andreas Frühschütz.

In den vergangenen Jahren stand die Weihnachtsspendenaktion der Kreissparkasse jeweils unter einem bestimmten Motto. So wurden 2021 Tische und Tafeln im Geschäftsgebiet unterstützt, zuvor beispielsweise auch Hospize oder Feuerwehren.