Ein paar Tage Auszeit hat sich der Landrat gegönnt, doch mittlerweile, da das Jahr noch nicht viel älter ist als eine Woche, steckt er schon wieder voll im Alltag. Und Christoph Göbel (CSU) ist keineswegs nur in eigener Sache unterwegs, wie er sagt. Zwar komme auch der Wahlkampf im Vorfeld der Kommunalwahl am 15. März nun auf Touren, doch vor allem lege er großen Wert darauf, dass die Arbeit in den Kreisgremien nicht ins Stocken gerate. "Gott sei Dank ist nicht davon auszugehen, dass wir in unserer Arbeit für den Landkreis in den Wochen vor der Kommunalwahl Stillstand erleben", sagt Göbel. Nicht zuletzt die "kooperative Stimmung" bei der Kreistagssitzung Mitte Dezember in Ismaning habe ihm gezeigt, dass "wir auch im neuen Jahr in der Lage sein sollten, ohne Brüche weiterzuarbeiten". Und zwar ganz unabhängig von Wahlkampfgeplänkel.

Das unterscheide eben eine Landkreisverwaltung mit ihren exekutiven Pflichten und Befugnissen von einer gesetzgebenden Institution wie dem Bundestag: "Wir können es uns gar nicht leisten, Pausen zu machen", erklärt Göbel. "Und ich freue mich, dass es so ist." Seine Mitbewerber um das Amt des Landrats, Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), Christoph Nadler (Grüne), Otto Bußjäger (Freie Wähler) und Michael Ritz (FDP), sähen das genauso.

In den nächsten neun Wochen steht zwar keine Zusammenkunft des Kreistags an, die Arbeit in den Fachausschüssen läuft aber auf Hochtouren weiter, bis zum Wahltag stehen nicht weniger als neun Sitzungen auf dem Programm. Und einige "kernige Themen" gilt es laut Göbel dabei entscheidend voranzubringen.

In erster Linie nennt der Landrat dabei die Konkretisierung des bereits vor drei Jahren initiierten Integrationskonzeptes. "Im Landkreis leben 68 000 Menschen ohne deutschen Pass, über 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben ausländische Wurzeln. Da ist eine gezielte Politik nötig", sagt Göbel, der klare Ziele definieren will, in welche Richtung die Eingliederung gehen soll. "Und dann können wir auch werten, ob unsere Integrationspolitik erfolgreich ist." Schon beim Startschuss im Januar 2017 bei einer großen Veranstaltung in Ottobrunn hatten sich moderierte Workshops mit Themen wie "Integration von Flüchtlingen in den Wohnungsmarkt, "Arbeit und Beschäftigung", "Spracherwerb und Bildung", "Voneinander lernen" und "Gesundheitsnetz für Flüchtlinge" beschäftigt. Diese Themen dürften die Kreisgremien auch in den kommenden Monaten beschäftigen.

Ein weiteres großes Handlungsfeld der Kreisorgane im Vorfeld der Wahl wird laut Christoph Göbel der Nahverkehrsplan sein. Dieser werde laufend fortgeschrieben, so werde bis Juni entschieden, was dann Anfang Dezember 2020 umgesetzt wird. "Und auch hier dürfen wir nicht wegen der Wahl einen Bruch reinbekommen", betont Göbel. Aktuell gelte es, die Auswirkungen des Fahrplanwechsels aus dem Dezember 2019 zu evaluieren. "Manche Dinge funktionieren einfach nicht", sagt der Landrat, "etwa wenn U-Bahnen schon fahren, obwohl die S-Bahn noch gar nicht da ist, oder wenn beispielsweise Busse, die Schulen anfahren, unnötige Umwege machen." Genau dort müsse dann die Kreispolitik ansetzen und entsprechende Korrekturen vorantreiben.

Und noch ein drittes Schwerpunktthema will der Landrat in den kommenden Wochen in den Fokus rücken: Nachdem Mitte Dezember bekannt geworden war, dass der Landkreis München gemeinsam mit den Landkreisen Landshut und Ebersberg den Wettbewerb "HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland" gewonnen hat, steht nun auch fest, dass die drei Landkreise über Fördergelder in Höhe von 20 Millionen Euro für CO₂-freie Antriebe, etwa in Regionalbussen, verfügen können. "Aber wir brauchen erst einmal Strukturen, etwa eine leistungsfähige Geschäftsform. Das müssen wir jetzt zeitnah angehen", sagt Göbel.