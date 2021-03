Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der Kreistag hat die im Dezember beschlossenen coronabedingten Übertragungen von Kompetenzen des gesamten Gremiums sowie der Fachausschüsse auf den deutlich kleineren Kreisausschuss komplett zurückgenommen. In seiner Sitzung am Montagnachmittag hob das Gremium - anders als in der Beschlussvorlage des Landratsamtes vorgesehen - alle Beschränkungen auf und kehrt damit formal zur Normalität zurück. Das heißt: Die Ausschüsse werden wieder regulär tagen und auch der Kreistag mit seinen 71 Mitgliedern soll wieder zu Sitzungen zusammenkommen.

Der Beschluss im Garchinger Bürgerhaus war notwendig geworden, weil sich Unmut unter den Kreisräten breitgemacht hatte, dass seit Dezember nur noch der Kreisausschuss mit seinen 15 Mitgliedern zusammenkam und wichtige inhaltliche Diskussionen in den Fachausschüssen fehlten. Zudem monierten die Gruppen der ÖDP, FDP und auch der AfD, dass sie dem Kreisausschuss nicht angehören. Sechs Ausschusssitzungen sowie eine Tagung des Kreistags wurden seit Dezember abgesagt. Unmut hatte auch hervorgerufen, dass der Beschluss an die Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern gekoppelt wurde, der nach wie vor Bestand hat. "Wir sind alle nicht davon ausgegangen, dass der Katastrophenfall so lange ausgerufen bleibt", sagte Göbel in Garching.

Seine Verwaltung schlug mehrere Varianten vor, wie in der Pandemie mit Sitzungen verfahren werden könne: Als Richtschnur sollte dabei eine Inzidenz von 200 gelten, liegt der Wert darüber, sollte entweder nur der Kreistag seine Kompetenzen auf den Kreisausschuss übertragen, und die Fachausschüsse - weil deutlich kleiner - würden tagen. Oder der Kreisausschuss übernimmt die Aufgaben sowohl des Kreistags als auch der Fachausschüsse.

Doch die Kreisräte entscheiden anders. Jolanta Wrobel (ÖDP), die noch im Januar mit einem ähnlichen Antrag gescheitert war, plädierte für die Öffnung; die Kreisräte würden ja keine Partys veranstalten, sondern ihre Arbeit machen. Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) und Christoph Nadler (Grüne) plädierten dafür, in den "Normalzustand" zurückzukehren. Ganssmüller-Maluche sagte, die nächste Kreistagssitzung mit 71 Menschen finde eh erst im Juni statt. Gegen vier Stimmen aus der SPD wurde dies beschlossen. Auch die AfD hatte für ein Ende der Beschränkungen geworben. Göbel sagte, die Lage werde ohnehin genau beobachtet. Auf Anregung von Florian Ernstberger (Freie Wähler) und Florian Schardt (SPD) wird geprüft, ob Ausschüsse in größeren Säle tagen könnten, da der Platz im Festsaal des Landratsamtes sehr beengt sei.