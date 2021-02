Auch die SPD will einen Corona-Hilfsfonds

Die SPD im Kreistag fordert ein stärkeres Engagement des Landkreises über einen Corona-Soforthilfefonds, den zuvor die Grünen beantragt hatten. Die Ökopartei will hierfür einen Stelle bei der Caritas schaffen und den durch die Corona-Krise besonders betroffenen Menschen mit einem Fonds von 500 000 Euro helfen. Grundsätzlich begrüßt die SPD-Kreistagsfraktion dieses Ansinnen, der Antrag sei aber zu sehr auf die Schuldnerberatung fokussiert, schreiben Fraktionssprecher Florian Schardt und die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche.

Stattdessen schlagen die Sozialdemokraten vor, die Prüfung von Anträgen einem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege im Landkreis oder einem Mitglied der Nachbarschaftshilfen München-Land zu übergeben. Somit solle ein "unbürokratischer Arbeitsprozess" geschaffen werden, heißt es in dem SPD-Antrag. Sollte der Bedarf die Summe von 2500 Euro übersteigen, müssten sich die beiden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften auf eine Prioritätenliste einigen. Die Freigabe der Gelder soll dann in einer Sondersitzung des Sozialausschusses des Kreistags erfolgen. Sowohl Grüne als auch SPD haben mit ihren Anträgen Menschen im Blick, die durch die Auswirkungen der Pandemie in Probleme kommen - etwa Sozialhilfeempfänger, Geringverdiener, aber auch Angestellte mit mittlerem Einkommen und Solo-Selbstständige.