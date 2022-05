Der Kreisjugendring München-Land geht mit seinem Bandwettbewerb "Running for the Best" in dieser Woche wieder in die Vollen. Die Vorrunden, die im November kurzfristig abgesagt werden mussten, werden jetzt nachgeholt. Insgesamt elf Newcomer-Bands und Solokünstler aus Stadt und Landkreis München zeigen am Freitag, 6., und Samstag, 14. Mai, in drei Locations, was sie musikalisch drauf haben. Eine Jury und das Publikum entscheiden im Jugendkulturhaus Route 66 in Haar, im Jugendhaus Neuried und im JUZ Kirchheim, wer beim Open Air-Finale, am 1. Juli 2022 im Jugendkulturhaus Gleis 1 in Unterschleißheim dabei ist. Die beiden Veranstaltungen in Haar und Neuried finden am 6. Mai statt und beginnen um 20 Uhr Der Eintritt ist frei. Jeder Act präsentiert sich in maximal 30 Minuten auf der Bühne.