Die Band "Plume" entscheidet "Running for the Best"-Finale in Unterschleißheim für sich.

Die Mitglieder der fünfköpfigen Post-Rock-Band "Plume" kennen sich zum Teil aus der Schule und proben seit 2020 im Gleis 1 in Unterschleißheim - ihrer "Homebase", wie sie sagen. Insofern war das Finale des Bandwettbewerbs "Running for the Best" am Außengelände hinter dem Jugendkulturhaus im Ortsteil Lohhof ein Heimspiel. Und "Plume" nutzte das am vergangenen Freitag: Mit elektronischem, mitreißendem Post-Rock begeisterte das stilbewusste Quintett Publikum wie Jury gleichermaßen und holte sich den Sieg beim Newcomer Contest, der seit mehr als 30 Jahren vom Kreisjugendring (KJR) München-Land veranstaltet wird.

Vor rund 250 Besuchern setzten sich die fünf Musiker gegen die drei anderen Finalisten durch: "4Hours2Capital", deren Stil eher klassisch als Pop/Rock etikettiert wird, den Punkrockern von "Kastelkind" und "Micha Kolb & die ausgebrannten Pädagogen" (Singer/Songwriter). Das Ergebnis wird zu je 50 Prozent von der Jury - den Musikfachleuten Thomas Poltschek (Musikhaus Hieber Lindberg), Celina Miele (Oben Ohne Open Air), Bennet Neumann (Musikredaktion M94.5) und Jonathan Schlenner (DGB Jugend München) - sowie dem Publikum entschieden. Mit dem Erfolg hat sich "Plume" einen Auftritt am 1. Mai 2023 beim Laut.Stark-Festival auf dem Marienplatz in München gesichert.

Insgesamt haben sich bei dem 1991 erstmals ausgetragenen Nachwuchs-Bandwettbewerb "Running for the Best" bisher rund 400 junge Bands aus München und dem Landkreis München präsentiert. Verantwortlich für den Newcomer-Contest zeichnet das Referat Jugendkultur & Medien des Kreisjugendrings München-Land.