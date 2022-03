Von Anna-Maria Salmen, Landkreis

Es ist einer der wenigen positiven Aspekte, die die Pandemie mit sich gebracht hat: Die Digitalisierung wurde in vielen Bereichen maßgeblich vorangetrieben, wenn auch gezwungenermaßen. Kinder und Jugendliche jedoch waren auch zuvor schon versiert im digitalen Raum. Bei einem vom Kreisjugendring (KJR) organisierten Wettbewerb haben sie nun bis Anfang Juni die Gelegenheit, ihre Kreativität in diesem Bereich auszuleben.

Jedes Jahr beschäftige sich der KJR mit drei strategischen Zielen, erzählt Franziska Fottner, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Heuer soll unter anderem der digitalen Wandel im Fokus der Arbeit stehen - ein Thema, das man laut Fottner schon seit Längerem aufgreifen wollte. "Die Pandemie hat uns in die Karten gespielt, weil in den letzten zwei Jahren in dem Bereich viel passiert ist."

Für Kinder und Jugendliche sei es ohnehin selbstverständlich, kreativen Content wie Instagram-Videos, digital bearbeitete Fotos, Podcasts oder Blog-Beiträge zu erstellen. "Es ist uns wichtig, das auch mal wertzuschätzen", sagt Fottner. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen sich die Digitalkünstler in ihrem Beitrag mit den Prinzipien des KJR auseinandersetzen, etwa mit den Themen Nachhaltigkeit, Selbstbestimmung oder Wertschätzung. Wie genau das Werk gestaltet wird, ist dabei offen - von Videos oder Fotos über Audio-Formate bis hin zu selbst programmierten Spielen sind alle typischen Formate des Internets erlaubt.

Wer seine digitalen Fertigkeiten noch weiter verbessern möchte, kann sich laut Fottner Unterstützung von den Mitarbeitern des KJR in den Gemeinden suchen. Auch zwei kostenlose Workshops sind bereits geplant: Auf Burg Schwaneck in Pullach können die Kinder und Jugendlichen in den Osterferien lernen, wie man mit digitalen Medien ein Hörspiel produziert oder wie man nach den eigenen Vorstellungen einen Filter für die Foto-Plattform Instagram programmiert.

Die kreativen Werke werden schließlich nach einer virtuellen Eröffnung beim bundesweiten Digitaltag am 24. Juni in einer digitalen Ausstellung präsentiert. Wie es sich für die digitale Welt gehört, können die Teilnehmer dabei Herzen für ihren Content sammeln - für die Ersteller der zehn Beiträge mit den meisten Likes gibt es Wunschgutscheine, Virtual-Reality-Erlebnisse oder Familienkarten für das Deutsche Museum im Gesamtwert von mehr als 900 Euro.

Von 1. April bis 10. Juni können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren am Digital-Contest des KJR teilnehmen. Die kreativen Werke können unter www.kjrausprinzip.de hochgeladen werden. Weitere Informationen zu den Ferien-Workshops finden sich unter www.burgschwaneck.de/jugendbildungsstaette/ferien-und-freizeit.