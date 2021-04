Von Martin Mühlfenzl, Grünwald

Inmitten der Corona-Pandemie erreichen den Landkreis auch positive Nachrichten, wenngleich sie wohl keine nachhaltige Wirkung entfalten werden. Am Mittwoch präsentierte Kreiskämmerer Markus Kasper dem Finanzausschuss des Kreistags neue Eckdaten der Kreisfinanzen, dabei konnte er mitteilen, dass der Landkreis etwa aus der Jahresrechnung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) 5,9 Millionen Euro mehr einnimmt als erwartet. Auch aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie des Freistaats strich der Kreis rund drei Millionen Euro ein. Zudem konnte der Haushalt des Jahres 2020 ausgeglichen werden.

Das war es dann aber mit den guten Nachrichten aus der Sitzung in Grünwald. In den kommenden Wochen werden sich die Kreisgremien laut Kasper vor allem mit "zwei Leitplanken" beschäftigen müssen: die Kreisumlage, also die Zahlungen der Kommunen an den Landkreis, konstant zu halten und voraussichtlich mit einer "maximalen Verschuldung des Landkreises" arbeiten zu müssen.

Klar ist bereits jetzt: Die tatsächlichen Auswirkungen der Krise auf die Kreisfinanzen und damit auch die Belastungen für die 29 Städte und Gemeinden sind derzeit noch nicht abzusehen und werden wohl erst verzögert nach 2022 durchschlagen. Außerdem ist unsicher, ob es erneut zu großflächigen Rettungsschirmen kommen wird wie etwa im vergangenen Jahr. Für dieses Jahr wurden 90 Prozent der Mindereinnahmen beim öffentlichen Personennahverkehr durch Bund und Land ausgeglichen, ob es in diesem Jahr noch einmal eine solche Absicherung geben wird, sei absolut unsicher, so Kasper. Und die Fahrgastzahlen seien weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Selbiges gilt für die noch weitaus bedeutendere Erstattung der Gewerbesteuerausfälle im vergangenen Jahr: Insgesamt 83 Millionen Euro haben die Kommunen des Landkreises erhalten; dass in diesem Jahr noch einmal eine ähnliche Subventionierung erfolgen wird, gilt als eher unwahrscheinlich.

Dennoch geht der Kämmerer selbst für das Jahr 2022 noch von einem leichten Anstieg der Umlagekraft des Landkreises aus, die auch dann noch deutlich die Schwelle von einer Milliarde Euro überschreiten würde. Alles, was zeitlich darüber hinaus geht, ist dagegen laut Kasper nicht einzuschätzen. Mit Beginn der Haushaltsberatungen im Winter 2022 werde es aber geboten sein, eine Priorisierung bei den anstehenden Projekten vorzunehmen, zumal laut Kasper "umfangreiche Investitionen" anstehen. Dabei müsse es das Ziel bleiben, die Kreisumlage - wenn möglich - weit über 2023 hinaus auf jetzigem Niveau von 48 Prozentpunkten zu belassen, um die Kommunen, die besonders unter Gewerbesteuerausfällen zu leiden haben, nicht weiter zu belasten.

Was im Ausschuss für Finanzen deutlich wurde: An einem Punkt will die Kreispolitik definitiv nicht sparen - am weiteren Ausbau der Schullandschaft. Trotz der Pandemie.