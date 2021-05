Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Es ist ein bisschen so wie mit dem in Angst erstarrten Hasen vor der Schlange. Niemand weiß wirklich ganz genau, wann die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im wirtschaftsstarken Landkreis München voll durchschlagen werden - aber alle wissen, dass es passieren wird. Fakt ist paradoxerweise, dass der große Aufschlag nicht im kommenden Jahren passieren wird; vielmehr ist davon auszugehen, dass die Finanzkraft des Landkreises 2022 noch einmal über jener aus den Jahren 2021 und 2020 liegen wird. Erst danach droht der Crash.

Anders als der Hase will sich die Kreispolitik aber keine Untätigkeit vorwerfen lassen. Von diesem Mittwoch, 12. Mai, an wird der Finanzausschuss des Kreistags in drei Sitzungen über einen Nachtragshaushalt und darüber beraten, wie die befürchteten Auswirkungen der Krise abgefangen werden können. Anders gesagt: Wo kann der Rotstift angesetzt werden.

Landrat Christoph Göbel (CSU) bestätigt, dass auch er im kommenden Jahr mit einer noch einmal steigenden Umlagekraft rechne; zuletzt lag diese jeweils konstant über einer Milliarde Euro. Dass auch seine eigene Kämmerei für das kommende Jahr mit einem Sprung nach oben kalkuliert, liegt daran, dass zur Berechnung der Kreisumlage stets die Werte von vor zwei Jahren herangezogen werden - in diesem Fall also die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden von vor der Krise.

Mit Blick auf den danach drohenden Einbruch, sagt Göbel, müsse der Kreistag "rechtzeitig" und "nicht reaktiv" handeln - also jetzt. Es müssten präventive Maßnahmen bei der Finanzplanung ergriffen werden. "Gerade im Investitionsbereich müssen wir uns flankierend mit der Frage beschäftigen, wie viele Kredite dürfen wir noch aufnehmen", sagt der Landrat. Er gehe fest davon aus, dass es "Verwerfungen" durch die Pandemie geben werde, dies sei jetzt schon an der Zahl der Arbeitslosen abzulesen, die vor einem Jahr noch bei etwas über zwei Prozent lag und mittlerweile die Drei-Prozent-Marke weit überschritten hat. "Auch deshalb müssen wir diskutieren, was für uns wichtig ist", so Göbel.

An diesem Mittwoch steigt der Finanzausschuss des Kreistags in den sensiblen Bereich der Sozialausgaben ein. Diese sind zentrale Pflichtaufgabe des Landkreises, allerdings flankiert etwa von freiwilligen Leistungen wie Zuschüssen bei den Sozialleistungen, um Menschen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten im Landkreis zu unterstützen. Diese dürften auch keinesfalls angefasst werden, sagt SPD-Fraktionssprecher Florian Schardt. "Man darf nicht genau dort sparen, wo das Geld direkt bei den Menschen ankommt. Aufstockungen sind notwendig, da Preise für Wohnen und auch Energie immer weiter steigen", so Schardt. Grünen-Fraktionschef Christoph Nadler pflichtet ihm bei. Die Lage müsse unter Corona-Gesichtspunkten betrachtet werden, daher sei es "äußerst schwierig" bei den Sozialleistungen den Rotstift anzusetzen, schließlich habe es durch die Krise auch "soziale Verwerfungen" gegeben. Auch die Jugendhilfe findet sich am Mittwoch auf der Tagesordnung des Finanzausschusses. Gerade hier müsse weiter investiert werden, so Nadler: "Unter Corona leiden Kinder und Jugendliche besonders."

Wenn der Ausschuss tagt, wird auch die Kreisumlage - also die Zahlungen der Kommunen an den Landkreis - eine Rolle spielen; viele im Kreistag gehen davon aus, dass das Landratsamt eine Absenkung der Umlage zugunsten der Kommunen empfehlen könnte, um diese angesichts drohender Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu entlasten. Die SPD hat dies vergangene Woche in einem entsprechenden Antrag gefordert. Schardt geht es aber auch um eine grundsätzliche Betrachtung der finanziellen Lage und auch der Aufgabenteilung zwischen Landkreis und Kommunen: Beim Landkreis habe das Geld in den "letzten sechs Jahren" schon etwas locker gesessen; dies zeige sich etwa daran, dass der Bereich Umwelt im Landratsamt in diesem Zeitraum von etwa 30 auf mehr als 100 Mitarbeiter angewachsen sei.

Viele Aufgaben in diesem Bereich würden aber bereits von den Kommunen selbst erledigt, sagt Schardt. Er wolle Strukturen genau betrachten. "Ich glaube schon, dass es Spielräume gibt", sagt er und verweist beim Thema Digitalisierung darauf, dass es im Landkreis zehn Zweckverbände gibt, aber keine gemeinsamen Standards. "Da müssen wir genau hinschauen und die Spreu vom Weizen trennen", so der SPD-Kreischef, für den grundsätzlich gilt: "Das Geld ist bei den Kommunen am besten aufgehoben."

Nadler verlangt, dass von der Kreiskämmerei erst einmal dargestellt wird, wie die wirtschaftliche Lage tatsächlich ist und wie groß der Einsparbedarf sein wird. Grundsätzlich gilt auch für ihn: "Man kann sich alles anschauen und dann entscheiden." Dies gelte auch für die sündhaft teuren Schulbauprojekte; hier stelle sich die Frage, ob tatsächlich alles auf einmal durchgezogen werden müsse oder Projekte nicht gestreckt werden könnten. "Wir müssen klären, was unausweichlich ist - und was nicht."

Zudem sei noch nicht geklärt, ob es noch einmal ein "Wumms-Paket" der Bundesregierung zur Unterstützung der Kommunen wie im vergangenen Jahr geben werde, mit dem etwa Ausfälle bei der Gewerbesteuer kompensiert werden konnten, sagt Nadler. Und der Freistaat habe in 2020 die Ausfälle im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund zu 90 Prozent ausgeglichen, wovon auch der Landkreis in Millionenhöhe profitiert habe.

Geht es nach Landrat Christoph Göbel, soll die Kreisumlage zumindest stabil bei 48 Punkten gehalten werden. Der Landrat stellt aber auch klar: "Die Höhe der Kreisumlage wird am Ende der Debatte stehen."