26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Kreis und quer Zur falschen Zeit am falschen Ort

Vielleicht hätten sich die Roten ein Beispiel an König Salomon nehmen sollen. Er wusste, wem die Stunde schlägt

Kolumne Von Iris Hilberth

Schon König Salomon war überzeugt davon, dass alles seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel seine Zeit hat. Dass weder die Schnellen den Wettlauf gewinnen noch die Starken die Schlacht. Dass auch nicht die Weisen das Brot erlangen oder die Verständigen den Reichtum. Es hängt eben von der Zeit und den Umständen ab. Dass beides gerade besonders günstig für sie ist, davon war Annette Ganssmüller-Maluche im Landtagswahlkampf durchaus überzeugt. "Ich bin die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort", hatte die SPD-Kandidatin aus Ismaning hoffnungsfroh verkündet. Wie man weiß, war sie das dann doch nicht. Das Jahr 2018 ist definitiv nicht die richtige Zeit für rote Wahlerfolge. Und der Stimmkreis München-Land Nord nicht der richtige Ort, um das Gegenteil zu beweisen.

Annette Ganssmüller-Maluche hat sich darüber so geärgert, dass sie diese Woche zum verbalen Rundumschlag ausholte. Geändert hat das aber nichts daran, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Vielleicht hätte sie hundert Jahre zurückreisen sollen in die Zeit von Kurt Eisner oder in die Fünfzigerjahre, als die SPD mit Wilhelm Hoegner in Bayern den Ministerpräsidenten stellte. Auch das Jahr 1994, als die Sozialdemokraten mit Renate Schmidt als Spitzenkandidatin unglaubliche 30 Prozent holten, wäre ein lohnendes Ziel für sie gewesen.

Noch ist nicht bekannt, welche Missionen einmal von einem Weltraumbahnhof in Ottobrunn mit dem Raumschiff "Bavaria One" starten werden. Will man in die Zukunft reisen, tut es ein lichtschnelles Space Shuttle, das nach einer bestimmten Reisedauer auf die Erde zurückkehrt, auf der dann ein längerer Zeitraum verstrichen ist als im Raumschiff. Aber das nützt der SPD ja nichts. Mit Reisen in die Vergangenheit sieht es etwas schwieriger aus, dazu bräuchte man schon schnell rotierende schwarze Löcher. Könnte für Rote auch problematisch werden.

Noch beschränken sich selbst im zukunftsorientierten Landkreis Zeitreisen auf einstündige Unternehmungen im Frühjahr und Herbst. An diesem Wochenende steht wieder ein solches Abenteuer bevor, vielleicht zum letzten Mal. Das Pendeln zwischen den Zeiten gilt nicht mehr als zeitgemäß, die winzige Zeitverschiebung soll abgeschafft werden, weil die Leute derartige Umstellungen nicht verkraften. Auch Schlafexperte Christian Lechner vom Helios-Klinikum München-West warnt vor dem "Mini-Jetlag". Schlaue Menschen sagen, dass wir bei einer dauerhaften Sommerzeit das ganze Jahr über in der falschen Zeitzone leben würden. In manchen Ländern wäre es morgens zu lange dunkel. Bliebe man bei der Winterzeit, wäre es dagegen anderswo in der Nacht schon wieder hell. Manche warnen gar vor einem Zeitzonen-Chaos. Nicht auszudenken, wenn Annette Ganssmüller-Maluche in ihrem nächsten Wahlkampf auf dem Weg vom nördlichen in den südlichen Landkreis die Uhr umstellen müsste. Wie soll sie da jemals die richtige Frau am richtigen Ort sein?