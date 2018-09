14. September 2018, 22:10 Uhr Kreis und quer Zeit für den Wunschzettel

Wenn die CSU vor der Wahl Spendierhosen anhat, könnten sich dann die Gemeinden nicht auch etwas wünschen?

Kolumne von Bernhard Lohr

Mit Verrücktheiten braucht Siegfried Hauser keiner zu kommen. Der Gemeinderat aus Brunnthal gehört zu den bodenständigen Menschen mit festem Platz im Leben. Der Polier im Ruhestand ist Hofoldinger durch und durch und selbstverständlich Mitglied bei den Römerschützen, beim Stockschützenverein und bei der Krieger- und Soldatenkameradschaft. Wenn er spricht, dann setzt er äußerlich ruhig Wort für Wort. Wobei man sich nicht täuschen sollte. Der Mann brennt, wenn es um sein Dorf geht. Wie es in ihm lodert, zeigte er in dieser Woche im Gemeinderat: Siegfried Hauser schimpfte, er habe Jahrzehnte die CSU gewählt. Aber diesmal sicher nicht.

Es ist vieles ins Rutschen geraten. Der Himmel in Bayern ist weiß und blau, aber Gewissheiten scheinen wie vom Föhnsturm weggeblasen. Selbst typische CSU-Wähler wenden sich ab und lassen die Partei in Umfragewerten neue Tiefstände ausloten. Beileibe nicht immer ist der Streit um Migration der Grund dafür. Die Menschen im Münchner Umland erleben Zuzug, Wohnungsnot und Verkehr als drückende Belastung. Die Dörfer verändern ihren Charakter. Und die Politik schaut zu; so jedenfalls Hausers Klage.

Den Anlass für seinen Wutausbruch lieferte die Enttäuschung darüber, dass es trotz Kontakten zur neuen Sozialministerin Kerstin Schreyer wohl kein verschärftes Tempolimit und keinen Fußgängerübergang über die Staatsstraße in Hofolding geben wird. Dort stauen sich fast täglich die Fahrzeuge, weil Pendler aus dem Raum Rosenheim Richtung A 8 unterwegs sind. Vor einem Jahr war Schreyer mit Vertretern der Straßenbehörde beim Ortstermin ein Dorf weiter in Faistenhaar. Dort propagierte sie den Bau eines Kreisverkehrs, damit die Blechkolonne das Dorf nicht vollends zerteilt. Passiert sei nichts. Es gehe um die Sicherheit der Kinder, sagt Hauser. Und beklagt: Vor der Wahl ließen sich die Politiker blicken, hinterher sei alles vergessen.

Nachdem sich herumgesprochen hat, dass die CSU vor der Wahl die Spendierhosen anhat - plötzlich ist zum Beispiel Geld da, um den Münchner Nahverkehr attraktiver zu gestalten - hat der enttäuschte CSU-Wähler noch einen Rat: Brunnthal solle noch vor der Wahl Druck machen, damit der Staat die ehrenamtlich organisierten Feuerwehren wie in Brunnthal finanziell besser stellt. Schließlich arbeiteten diese wegen der steigenden Einsätze auf den Autobahnen längst wie Berufsfeuerwehren. Nach diesem Beispiel könnten die Unterhachinger von der Staatsregierung kurzfristig die Unterstützung für Tempo 80 auf der Giesinger Autobahn einholen. Die Oberschleißheimer könnten sich Hilfe im Kampf gegen die Polizeihubschrauberstaffel sichern. Und wie wäre es mit Beistand im Kampf gegen den Verkehrskollaps beim Bahnausbau, beim Bau einer Autobahnparallele oder bei der Finanzierung einer Stadt-Umland-Bahn? Klingt verrückt? Diesmal nicht die CSU zu wählen, ist für manchen zumindest keine verrückte Idee mehr.