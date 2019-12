Es ist schon eine ganze Weile her, da fuhr ein roter Kleinbus durch Bayern. Es war Wahlkampf und es sah wie so oft nicht gut im Freistaat aus für die SPD. Zwanzig Prozent hatte man den Sozialdemokraten 2003 prognostiziert, 18,3 wurden es dann - ein Debakel. Heute würde die SPD das anders sehen, von solchen Zahlen kann sie inzwischen nur noch träumen. Aber schon damals hat sich kaum ein Passant über die Botschaft dieses seltsamen Wahlkampfteams gewundert: "Wir geben auf. SPD." Das klang so ehrlich und so nachvollziehbar, selbst für SPD-Wähler. War letztlich aber nur ein Gag der Satire-Zeitschrift Titanic.

Hat also irgendwer zufällig diese Woche Martin Sonneborn, Jan Böhmermann oder Oliver Welke im Landkreis München gesehen? Im Isartal vielleicht? Die Sache ist nämlich so: Die Botschaft der Baierbrunner und Buchenhainer Interessengemeinschaft, immerhin die politische Gruppierung der ehemaligen Bürgermeisterin, klingt mehr nach "Heute Show" als nach Pressemitteilung: "Kommunalwahl 2020 - BIG verzichtet auf Teilnahme". Nicht mehr mitmachen zu wollen ist etwas für Muffel von Bundesjugendspielen oder Kinderfasching. Politiker geben eher selten auf, auch wenn es aussichtslos aussieht. Die BIG-Leute aber sagen, sie hätten sich entschieden, außerhalb des Gemeinderats Stellung zu den drängenden Problemen zu beziehen.

Wow, die trauen sich was. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, einfach mal Ballast abzuwerfen, so kurz vor Weihnachten. Aufzuräumen mit Altlasten, die mehr Schmerz und Ärger verursachen als Erfolg versprechen. Man kann dann entspannter unter dem Christbaum sitzen und fröhlicher ins neue Jahr rutschen. Wobei wir wieder bei der SPD wären. Auch die entledigt sich mancher Dinge, wie Natascha Kohnen kürzlich vom Posten im Bundesvorstand. Diese Woche gingen die Genossen in Kirchheim noch weiter und befreiten sich vor der Kommunalwahl quasi von sich selbst.

Wie sonst soll man das verstehen, dass die Sozialdemokratische Partei in Kirchheim als "Team Keck" in den Wahlkampf zieht und sich als "parteifrei" bezeichnet. Soll keiner merken, dass die Kandidaten zu Hause das SPD-Parteibuch in der Schreibtischschublade liegen haben? Dem vorangegangen war auch noch die Erklärung, dass die Partei den CSU-Bürgermeister unterstützen wird. Für manchen Parteifreund wird dieses Geständnis so aussehen wie das eines Löwen-Fans, der zugibt, heimlich in FC-Bayern-Bettwäsche zu schlafen. Und das sollen dann auch noch alle toll finden.

Falls noch anderen die Puste ausgeht und sie beschließen, kurz vor dem Wadenkrampf freiwillig auf halber Strecke den anderen das Feld zu überlassen, könnten sie sich noch ein paar griffige Slogans aus dem roten Kleinbus von damals holen, um diese Entscheidung mit klaren Worten zu kommunizieren. Da hieß es etwa in riesigen Buchstaben: "Mit Anstand verlieren." Schlicht aber einprägsam wäre auch: "Pfeif drauf."