Wer sich unbedingt von der breiten Masse abheben will, sollte sich bei Gewitter ins Freie stellen. Wenn alles gut geht, ist er mit einem Schlag berühmt im ganzen Land als einer von 18 Millionen, der laut Statistischem Bundesamt von einem Blitz ins Jenseits befördert wird. Statistiken begleiten den Menschen, bis ein Zettel an seinem großen Zeh baumelt, wobei das fetteste statistische Ausrufezeichen jeder von uns bereits weit vor seiner Geburt gesetzt hat - durch einen Triumph im Massenspurt. Die Wahrscheinlichkeit, als erstes Spermium eine Eizelle zu belegen, beträgt immerhin circa 1:500 000 000.

Auch sein weiteres Dasein auf Erden ist statistisch vermessen. Die Chance, den Datenanalysten zu entkommen, ist gleich Null. Und selbst an Weihnachten hat man keine Ruhe davor. Und da nun der Heilige Abend vor der Tür steht, an dieser Stelle eines der wichtigsten Ergebnisse der von Studenten der Bundeswehr-Universität in Neubiberg erarbeiteten "Weihnachtsstudie 2019": Der vermeintliche Evergreen "Stille Nacht, Heilige Nacht" schläft inzwischen in himmlischer Ruh'. Auf der Chartliste der Studenten findet er nicht einmal mehr Erwähnung und teilt damit das Schicksal von "Es ist ein Ros' entsprungen".

Was freilich auch sein Gutes hat: Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Kind beim entsprungenen Ros' an ein Pferd denkt und verzweifelt in der Krippe nach diesem sucht, ist traditionell groß. Und "Stille Nacht, Heilige Nacht" - seien wir ehrlich: Wie schlimm ist es doch, wenn alle in der Familie den Text auswendig kennen und deshalb mitsingen, begleitet vom Nesthäkchen, das dazu in die Flöte bläst? Nicht immer kommt ein Ohrenschmaus dabei raus, sondern ungewollt ein mehrstimmiges Lied, wenn etwa das Enkelkind bereits "einsam wacht" singt, beim Opa aber noch "alles schläft".

Das Christkind wird das geduldig ertragen, aber familienintern könnte es zu Verwerfungen kommen ob der schiefen und falschen Töne. Und nachdem laut einer Statistik, für die die Neubiberger nicht verantwortlich zeichnen, die Ehe die Hauptursache aller Scheidungen ist, bieten sich natürlich fremdsprachige Weihnachtslieder an, bei denen mangels Textsicherheit viele Familienmitglieder erst gar nicht mitsingen und somit den Weihnachtsfrieden nicht stören können. Mit 17 Prozent Ablehnung am wenigsten nervig empfinden die Menschen laut der Studie "Driving home for Christmas" von Chris Rea, gefolgt von José Felicianos "Feliz Navidad" - nur 24,6 Prozent sträuben sich dabei die Nackenhaare.

Wer sich an den Rat der Studenten hält, dem steht ein friedliches Fest ins Haus, auch wenn es an Heiligabend mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 wieder frühlingshaft warm wird und keine einzige Schneeflocke rieselt. Aber wie sagte schon der frühere bayerische Landesvater Franz Josef Strauß? "Wenn man den Kopf in der Sauna hat und die Füße im Kühlschrank, sprechen Statistiker von einer angenehmen mittleren Temperatur."