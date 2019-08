Was hätten die sächsischen Christdemokraten gelacht, wenn ihnen der CSU-Nachwuchs in den Neunzigerjahren Hilfe im Wahlkampf angeboten hätte. Auf 58,1 Prozent kam die Sachsen-CDU bei der Landtagswahl 1994, während die Christsozialen unter Ministerpräsident Edmund Stoiber im selben Jahr Stimmenverluste erleiden mussten und nur noch auf - für damalige Zeiten - jämmerliche 52,8 Prozent kamen. Und heute? Machen vor ein paar Tagen JUler aus dem Landkreis rüber, um in Dresden kurz vor der sächsischen Landtagswahl an diesem Sonntag die Werbetrommel für Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine CDU zur rühren. Es sind schon verrückte Zeiten.

Nichts ist mehr, wie es einmal war. Die Parteienlandschaft zersplittert und zerbröselt immer weiter. Die Grünen mausern sich zur neuen Volkspartei, die nicht mehr nur von strickenden Weltverbesserern gewählt wird. Die CSU ist in Bayern mittlerweile meilenweit von der absoluten Mehrheit entfernt. Und die SPD in Bayern fährt Ergebnisse ein wie die ebenfalls am Boden liegenden Kollegen im benachbarten Freistaat. So weit ist es schon gekommen, dass manch verzweifelter Genosse in einem Satiriker, der sich im letzten Moment des Bewerbungsverfahrens als Retter der SPD in Szene setzt, tatsächlich den nahenden Erlöser erkennt. Böhmermann statt Scholz - vielleicht ist das kein Witz für Narrische, sondern der letzte Strohhalm einer Partei in der womöglich allerletzten Findungsphase.

Doch was heißt das für die so wichtige Kommunalwahl im kommenden Frühjahr? Werden dann plötzlich Jusos aus den letzten Hochburgen der SPD - aus Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen - in den Landkreis einfallen, bepackt mit roten Luftballons und Kugelschreibern? Werden dann Ostfriesen aus dem Wahlkreis Aurich-Emden, wo die Sozen bei der Bundestagswahl 2017 noch auf spektakuläre 37,8 Prozent der Zweitstimmen kamen, auf den Marktplätzen von Unterschleißheim bis Grünwald rote Fähnchen schwenken und auf Platt mit noch unentschlossenen Wählern über die Vorzüge der SPD schnacken?

Wohl kaum. Und eigentlich haben die Sozialdemokraten im Landkreis auch gar keine Hilfestellung aus dem hohen Norden nötig. Kommunalwahlen sind ja doch etwas anderes als Landtags- oder Bundestagswahlen. Persönlicher, näher am Menschen dran, greifbarer. Klar ist, es wird sich auch hier im kommenden Frühjahr etwas verschieben. Aber das ist normal, keine Wahl ist wie die andere. Stimmungen verändern sich, Parteien fallen und steigen in der Gunst der Wähler. Wer es aber schafft, über die Erfolge auf kommunaler Eben zu sprechen, über die harte Arbeit, die dahinter steckt, den persönlichen Einsatz und auch die Zeit, die dafür drauf geht, wird beim Wähler auch ein offenes Ohr finden. Das gilt für die SPD genau so wie für CSU, Grüne, Freie Wähler, FDP und all die anderen, die gute Arbeit in den Orten leisten. Klingt gar nicht so verrückt - auch in diesen Zeiten.