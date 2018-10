5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Kreis und quer Überflüssiger Nord-Süd-Konflikt

Verkehr und Lärm hier - Berge und Idylle dort. Der Landkreis München gilt vielen als Region der Gegensätze. Grenzgänger gewinnen freilich andere Erkenntnisse

Von Iris Hilberth

Es gibt Nordostwinde und Südwestströmungen. Gemeinsames aus Nord und Süd ist eher schwierig. Da fallen einem fast nur Gegensätze ein. Nord-Süd-Gefälle etwa. Oder gar Nord-Süd-Konflikt. Wir hier oben und ihr dort unten. Der Landkreis München teilt sich im Landtagswahlkampf in die Stimmkreise Nord und Süd auf. Aufgrund der Einwohnerzahl werden hier zwei Direktmandate vergeben. Natürlich wirbt jeder Kandidat ganz speziell um die Gunst der Wähler in seiner Hälfte. Im urbanen, wirtschaftlich starken, von Verkehr gebeutelten Norden und im idyllischen, landschaftlich bevorzugten, von Reichen begehrten Süden. Oder so ungefähr.

Schwierig wird das dann, wenn man wie die Grünen den Landtagswahlkampf zu einem Austauschprogramm macht. Wenn eine Süd-Frau im Norden antritt und ein Nord-Mann im Süden die Wähler überzeugen will. Wo genau die Grenze zwischen Nord und Süd verläuft, ist im Landkreis mal abgesehen vom Stimmkreiszuschnitt viel schwerer zu sagen als etwa in Korea. Fest steht: Eine Unterhachingerin hat wenig mit Aschheim zu tun und einen Oberschleißheimer trifft man selten in Sauerlach. Ein Mailänder würde auch nicht auf die Idee kommen, für Kalabrien zu kandidieren, und ein Oberbayer tut sich schwer in Unterfranken.

Was sagt man also als Kandidat aus dem Süden einem Wähler im Norden, wenn der sich über den vielen Verkehr beklagt? Ist schon irgendwie blöd für euch, aber einen Autobahn-Südring wollen wir trotzdem nicht. Die Grünen Claudia Köhler und Markus Büchler tun sich bei diesem Thema noch relativ leicht, weil sie grundsätzlich gegen neue Straßen sind, im Süden wie im Norden. Ilse Ertl hingegen, die aus Ismaning kommt, aber im Süden kandidiert, und deren Freie Wähler das Thema Ringschluss wieder aus der Versenkung holten, eiert ziemlich rum. Sie fordert einen gigantischen Tunnel und erntet dafür Spott.

Der Südring ist meist nur ein Stichwort für den Norden, sich generell darüber zu beklagen, welche Last man zu schultern hat, während der Süden es sich gut gehen lässt. Außer endlosen Staus hat man das Heizkraftwerk in Unterföhring, den Flughafen sowieso und bald auch noch weitere Hubschrauber in Oberschleißheim. Die Menschen im südlichen Landkreis dagegen, so malt man sich aus, sitzen in schicken Einfamilienhäusern, haben den SUV in der Doppelgarage, und hören allenfalls das Surren des Mährobotters im tausend Quadratmeter großen Garten am Isar-Hochufer.

Vielleicht hat Köhler bei ihrer Wahlkampfmission im Norden vermitteln können, dass die Formel "Süden ist gleich Grünwald" nicht aufgeht. Eventuell nimmt Büchler von seinem Aufenthalt im Süden mit, dass das Hachinger Tal von Autobahnen umzingelt ist, es auf der A 995 zu jeder Tageszeit Stau gibt und die Anwohner hier keinen Lärmschutz haben. Vielleicht dient der Kandidatenaustausch nicht nur der Stimmenmehrung, sondern auch der Völkerverständigung.