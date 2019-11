Wer sich trennt, hat sich den Schritt normalerweise schwer gemacht. Hat womöglich nächtelang hin und her überlegt, die guten wie die schlechten Zeiten Revue passieren lassen, nach dem Aufstehen Pro- und Contra-Listen angefertigt und sorgfältig verglichen, wie oft der Daumen nach oben und nach unten geht. Wenn das Minus überwiegt, bleibt nichts als die Abkehr. Von Lebenspartnern, Freunden, und wie sich im Landkreis gerade zeigt, auch von politischen Weggefährten.

In unzähligen Beratungsbüchern und Selbsterfahrungsblogs lässt sich der richtige Zeitpunkt für das Schlussmachen nachlesen. Nach einer Facebook-Statistik soll angeblich der 11. Dezember der beliebteste Tag zum Abhauen sein. Eine Auswertung aller Status-Nachrichten eines Jahres, die weltweit auf Facebook publiziert werden, legt das nahe: Dieser Tag ist der absolute T-Tag, um den Anfang vom Ende kurz vor Jahresschluss zu nutzen. Schließlich steht Weihnachten vor der Tür, die Zeit, in der es bei vielen als Beilage zur fetten Gans nicht nur Knödel und Blaukraut gibt, sondern gleich noch einen handfesten Familienkrach. Wer seinem Partner oder anderen Nervensägen schon Wochen zuvor die Kündigung in die Hand gedrückt hat, kann sich nach dem opulenten Festmahl ganz entspannt mit einem Magenbitter selbst zuprosten. Gut gemacht! Auf ein Neues!

Natürlich ist das aber nur die halbe Wahrheit. Trennungen, ganz egal, von wem und warum, sind immer furchtbar. Nicht nur vor oder an Weihnachten. Erinnert sei nur an den Hollywood-Streifen "Der Rosenkrieg", in dem sich Kathleen Turner und Michael Douglas vor 30 Jahren das Leben dermaßen zur Hölle machen, dass sie am Ende sterbend in der Eingangshalle ihres Hauses liegen, weil sie zuvor beim Kampf im Treppenhaus mit dem Kronleuchter abgestürzt sind.

So weit wird es in den Rathäusern im Landkreis nicht kommen, schon allein deswegen, weil es dort so wenige Kronleuchter gibt. Aber mancherorts grassiert gerade ein kommunalpolitisches Trennungsvirus. Und es sieht ganz danach aus, dass es besonders gern die Grünen trifft. In Garching hat eine soeben vereidigte Stadträtin gleich nach dem Schwur die Scheidung eingereicht und will lieber Single bleiben. In Ottobrunn haben sich ein Grüner und ein CSU-Gemeinderat vom jeweiligen Partner getrennt, um sich mit den Freien Wählern zu vermählen. Und in Unterhaching haben zwei altgediente Grüne verärgert den Abgang vollzogen und poussieren jetzt mit den Freien, während die SPD dort durch den munteren Partnertausch wichtige Sitze in den Ausschüssen verliert. Aber die Genossen sind ja Kummer gewohnt. Und vielleicht ist gerade das der Grund, warum sie etwa in Kirchheim so harmoniesüchtig sind, dass sie zur Kommunalwahl gleich mit dem CSU-Bürgermeister auf Kuschelkurs gehen und ihn unterstützen wollen - in guten wie die schlechten Zeiten.