Kolumne von Wolfgang Krause

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, vor allem wenn er vorher gerne mit dem Finger auf andere gezeigt hat. "BER auf Bayerisch - jetzt hat auch München sein Baudesaster", titelte der Berliner Tagesspiegel, als die horrenden Mehrkosten und Verzögerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke bekannt wurden. Der Vergleich mit dem Berliner Skandal-Flughafen drängt sich auf, schließlich wurde auch der fast zehn Jahre später fertig und mehrere Milliarden Euro teurer. Und trotzdem hinkt er.

Denn erstens ist der Berliner Flughafen inzwischen in Betrieb gegangen - dass das beim neuen Münchner S-Bahntunnel jemals der Fall sein wird, muss man angesichts seiner bisherigen Geschichte bezweifeln. Und zweitens hat die zweite Stammstrecke ihren Hauptzweck bereits jetzt erfüllt - sie diente der CSU über Jahrzehnte als Totschlagargument, um alle Forderungen nach einem Ausbau der S-Bahn-Außenäste abzubügeln. Ein zweites Gleis für die S 7 über Ottobrunn und Aying nach Kreuzstraße etwa hätte längst gebaut werden müssen. Doch wer immer das ansprach, bekam lange zu hören: "Das machen wir, wenn der neue Tunnel in München fertig ist, vorher bringt es eh nichts."

Dass das nun nicht mehr funktioniert, ist vermutlich auch der Grund, warum die Staatsregierung das Debakel bei der zweiten Stammstrecke so lange vertuscht hat. Das wiederum fällt der CSU nun im beginnenden Landtagswahlkampf auf die Füße. Vor allem die frühere bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer steht gerade in der Kritik, weil sie 2020 zwar ihren CSU-Kollegen und damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer über die sich abzeichnenden Mehrkosten und Verzögerungen informiert hat, aber nicht den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und die Landräte, mit denen sie damals einen gemeinsamen Brandbrief an die Bahn verfasste.

Die Unterhachinger Landtagsabgeordnete äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen - vielleicht auch deshalb, weil sie prominente Mitwisser belasten müsste. Dabei hat Schreyer als Ministerin selbst offenbar sofort die richtige Konsequenz aus der Entwicklung gezogen. Ende Mai 2020, einen Monat nachdem ihr Ministerium erstmals über das Stammstrecken-Desaster informiert worden war, beauftragte sie die Deutsche Bahn mit der Planung für einen zweigleisigen Ausbau der S 7 nach Kreuzstraße. Viel gebracht hat das bekanntlich auch nicht: Im Juni 2022 erklärte der Münchner S-Bahn-Chef Heiko Büttner diesen Ausbau für unrealistisch und versprach stattdessen Verbesserungen durch eine Digitalisierung. Kerstin Schreyer war da schon längst von Ministerpräsident Markus Söder entlassen worden. Neuer Verkehrsminister ist seit Februar Christian Bernreiter, ein Mann mit Tunnelblick.