1,50 Meter sind der Abstand, den wir zu anderen in der Corona-Krise einhalten sollen. Wie weit das neue Maß der Dinge ist, ist gar nicht so einfach abzuschätzen. Doch es gibt Eselsbrücken: Zum Beispiel die Spannweite eines Flugsauriers oder die Höhe einer Eckfahne

Um die Vorstellungskraft zu erhöhen, kommt man an Fußballplätzen nicht vorbei. Sie sind offenbar das Maß aller Dinge. Nicht ganz, denn auch das Saarland spielt eine entscheidende Rolle. Denn entweder ist das Bebauungsgebiet so groß wie zehn Spielfelder. Oder der Inselstaat hat eine Fläche so klein wie jenes Bundesland. In diesem Frühjahr aber haben wir es mit einer Länge zu tun, für die sich nur schwer ein Vergleich findet. 1,50 Meter. Das klingt nach kurzer Distanz, ist aber mehr als die meisten glauben. Es ist der Abstand, den wir zu anderen in der Corona-Krise einhalten sollen. Und es ist der Zwischenraum, der beim Überholen von Radfahrern seit dieser Woche innerorts gilt. Aber würde man beim "Social Distancing" tatsächlich mal den Zollstock anlegen, würde man feststellen: Die wenigsten schaffen das. 1,50 Meter werden völlig unterschätzt. Eineinhalb Meter sind verdammt weit.

Mal ein paar Vergleiche: 1,50 Meter ist so lang wie durchschnittlich eine Spitzenturnerin groß ist. Der Pterosaurier hatte eine Flügelspannweite von 1,50 Metern, ein Fiat Uno ist 1,55 Meter breit. Oder bleiben wir mal bei den Fußballfeldern: Die Eckfahnen sind 1,50 Meter hoch und das Tornetz ragt exakt 1,50 Meter über das Spielfeld hinaus. Damit dürfte doch eigentlich alles klar sein.

Tatsächlich gibt man sich allerorts große Mühe, auf Distanz zu gehen. Tische werden bei Sitzungen auseinandergeschoben, Markierungen in Geschäften auf den Böden angebracht und Schüler bei ihrem Schulstart am vergangenen Montag weit auseinander gesetzt. Doch wie schnell man die Länge der Eckfahne wieder aus dem Gedächtnis gestrichen hat, zeigt sich bei Jugendlichen spätestens an der S-Bahn, bei allen anderen auf den derzeit überaus stark frequentierten Rad-, Fuß- und Waldwegen, etwa im Perlacher Forst. Die wenigsten geben beim Joggen auf unbefestigten Pfaden gerne den ausgetretenen Mittelstreifen frei, um Platz zu schaffen. Auch hintereinander statt nebeneinander zu radeln, wenn jemand entgegen kommt, ist vielen zu lästig. Wenn Eltern mit ihren Kindern beim Spazierengehen auf eine befreundete Familie treffen, hat niemand mehr den Fiat Uno im Sinn. Und in Haar fielen sich nach der distanzierten Gemeinderatsitzung im großen Bürgersaal am Ende sogar alle um den Hals. An Flügelspannweiten von Flugsauriern hat da keiner mehr gedacht. An Corona auch nicht.

In Singapur hat die Polizei jetzt als "Social-Distancing-Botschafter" einen Roboter im Einsatz. O-R3 fordert die Leute freundlich auf, Abstand zu halten. Allerdings macht er nicht nur höfliche Ansagen, er schickt auch Videobilder an die Polizei. Aus Tunesien wurde berichtet, dass ein Handball-Schiedsrichter mit seiner Trillerpfeife und gelben wie roten Karten in der Hafenstadt Nabeul die Leute zurechtwies, die sich nicht an die Abstandsregel hielten. 1,50 Meter ist übrigens halb so lang wie ein Handballtor breit ist.