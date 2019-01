25. Januar 2019, 21:38 Uhr Kreis und quer Sicheres Rasen

Entschleunigung findet sich auf der Autobahn kaum, wohl aber für manch Alphatier dieser eine verführerische, anarchische Moment

Kolumne von Udo Watter

Die kosmische Hintergrundstrahlung ist ein faszinierendes Relikt aus der Zeit des Urknalls, der Geburtsstunde unseres Universums. Betrachtet man dieses Phänomen jenseits der Physik mit einem poetischen Blick, so weckt es eine Art transzendentales Geborgenheitsgefühl: Man stellt sich den sanften Schimmer der Ewigkeit vor, der zeitlos an den Rändern des Universums flackert und selbst die Tiefen der interstellaren Räume noch ganz zart illuminiert.

Das universelle Hintergrundrauschen der Autobahn, das in manchen Ecken des Landkreises obwaltet und mitunter auch Formen der akustischen Nötigung annimmt, ruft nicht bei jedem vergleichbare Gefühle hervor. Zwar nimmt manch Putzbrunner oder Neubiberger Ohr qua Gewöhnung die kakofone Dauerberieselung von der nahen A 99 oder A 8 gar nicht mehr wahr, aber richtig heimelig hört es sich mancherorts in der Münchner Schotterebene zwischen all den Hochgeschwindigkeitsstrecken halt nicht an.

Die mobile Gretchenfrage: "Wie hält's du's mit dem Tempolimit?", die seit Kurzem wieder en vogue ist, nachdem von der Bundesregierung eingesetzte Experten die generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen von 130 Stundenkilometer vorgeschlagen haben, genießt in der Region schon Bedeutung. Indes ist es über Lärmschutz, Lichthupe und Dauerstau hinaus mehr als eine mobile Frage, eher eine weltanschauliche. Die Möglichkeit, sich mit dem Auto rauschhaft zu entgrenzen, hat ja einerseits Selbstermächtigungsqualitäten: Alphatiere, welche die Überholspur als ihr natürliches Habitat empfinden, fahren ihre Sportwagen oder SUV genau so gern aus wie kleinbürgerliche Raser mit Samenstau. Weniger boshaft ausgedrückt könnte man sagen, dem Ganzen wohne andererseits ein verführerisches, anarchisches Moment inne: Intensität, genussvolle Irrationalität, die der Mensch ob all der Achtsamkeits- und Nachhaltigkeits-Maximen braucht. Ohne Gängelung sich gehen lassen beim Fahren. Entschleunigung? Doch nicht auf der Autobahn.

Manche Menschen wie der Haarer Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch (CSU) behaupten, ein durchgängiges Tempolimit zeitige gefährliche Folgen: "Es ist so, dass bei monotoner Geschwindigkeit die Aufmerksamkeit der Autofahrer nachlässt und die Gefahr von Unfällen steigt." Also das, was bei der spirituellen Sinnsuche hilft - mantraartiges Wiederholen - hätte auf einer vierspurigen Strecke zur Folge, dass man auf der Strecke bleibt. Eine Autobahn, die kurz durch Landkreisgebiet führt (Forstenrieder Park), gilt im übrigen als Sehnsuchtsstrecke vieler Ausländer. Auf der A 95 nach Garmisch mit einem Leihwagen düsen, das Gebirge im Blick, das ist hohe Erlebniskunst. Und die Einheimischen, die sonst gern auf Nummer sicher gehen und Ordnung lieben: Bei Tempo 180 ist die notorische German Angst wie weggeblasen. Gleichwohl wird sich die Einführung des Tempolimits nicht mehr lange aufhalten lassen, die Gegenargumente sind ja letztlich hilflos. Dass sich dann aber der Landkreis stante pede in eine lärmgeschützte Idylle verwandelt, ist eher unwahrscheinlich. Und vielleicht kommt es, kosmisch gesehen, ohnehin ganz anders, und die Erde muss - wie in "Per Anhalter durch die Galaxis" beschrieben - einer intergalaktischen Autobahn weichen.