Man kennt es von den Österreichern: Dort ist der Herr Oberkellner der heimliche Boss im Kaffeehaus. Die Frau vom Herrn Kommerzienrat gehört natürlich zum erlauchten Kreis beim Gemeindeempfang, bei dem selbstredend auch der Mann von der Frau Magister zugegen ist. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, das so sehr für seine Titelsucht verlacht wird wie die Alpenrepublik. Die Donaumonarchie ist zwar längst tot, aber die k.-u.-k-Zeit keineswegs vergessen, wenn man sich die Beinamen der Herr- und Damenschaften ansieht. Da ist zum Beispiel die Rede von der Frau Bergrätin honoris causa (h.c.), einer Person, die auf dem Gebiet des Berg- und Hüttenwesens tätig ist, oder vom Herrn Forstrat honoris causa (h.c.), der hierzulande unter der Bezeichnung Förster läuft. An die 900 solcher Berufstitel soll es geben, verliehen werden diese vom Herrn Bundespräsidenten höchstselbst. Titelberechtigt sind laut der Verfassung Leute, die sich in langjähriger Ausübung ihres Berufes Verdienste um die Republik Österreich erworben haben. Ob es derartige Auszeichnungen auch für einen Hüttenwirt gibt, der den in 1500 Metern Seehöhe besten Kaiserschmarrn serviert, oder die Pilzsammlerin, die jedes Jahr die meisten Schwammerl im Wald findet, ist nicht bekannt.

Schon der weltweit gefeierte Satiriker Ephraim Kishon goss seine Verwunderung über die ehrfürchtigen Etikettenschwindler 1967 in den "Wiener Titelwalzer", weil er es kaum fassen konnte, dass der Briefträger eben nicht Briefträger, sondern Postoberadjunkte heißt. "Sogar der Liftboy ist Professor", stellte Kishon augenzwinkernd fest. Natürlich werden in allen Ländern der Welt Titel verliehen. Aber in keinem anderen kommt diesen eine solche Bedeutung zu wie bei den Nachfahren des kaiserlichen Hofs, die auch noch im 21. Jahrhundert ihre Ehrenzeichen-Tradition hochhalten.

Wie groß offenbar der Wunsch nach Titeln aber auch andernorts ist, zeigt sich derzeit hierzulande. So haben sich die CSU-Ortsverbände im Landkreis München bei der Aufstellung ihrer Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahlen wohl ein Beispiel an den Österreichern genommen: In Ismaning buhlt etwa der Herr Erste Vorstand des örtlichen Bauerntheaters um die Gunst der Wähler, ebenso die Frau Sportwartin. In Grünwald sind auf der CSU-Liste gleich zwei Bewerber gelistet, die sonst für den örtlichen Burschenverein die Protokolle führen: Der Herr erste Schriftführer und der Herr Schriftführer (der zweite?) wollen gewählt werden; zur Abstimmung stehen zudem die Frau Spielgruppenleiterin und die Frau Schulfördervereins-Chefin.

Dass ausgerechnet die CSU ihrer Titelsucht bei der Kommunalwahl freien Lauf lässt, hat wohl weniger damit zu tun, dass sich die Partei nach der Monarchie zurücksehnt. Ziel dürfte vielmehr sein, die gnädige Frau Wählerin und den sehr verehrten Herrn Wähler mit einem rechten Schmäh zu verführen, bei den Schwarzen ihr Kreuz zu machen.