2. August 2019, 22:16 Uhr Kreis und quer Raketenstart am Markt

Der Landkreis und sein Vorzeige-Fußballverein gehen mit innovativen Ideen voran - das hätte Börsenguru André Kostolany gewiss gefallen

Kolumne Von Stefan Galler

Börsenguru André Kostolany hat während seines langen Lebens so manche Weisheit über das Finanzparkett in die Welt gebracht. Beispielsweise jene, dass man einer Straßenbahn und einer Aktie nie nachlaufen dürfe. "Nur Geduld", so Kostolany, "die Nächste kommt mit Sicherheit". Das kann man wunderbar auf das Wertpapier der SpVgg Unterhaching anwenden, das seit Dienstag im freien Handel ist. Der Ausgangswert von 8,10 Euro wurde ganz schnell verlassen, am zweiten Handelstag ging es raketenmäßig bis 14,70 Euro nach oben und am Freitag pendelte sich der Kurs um elf Euro herum ein. Wer der rot-blauen Tram also nachlaufen wollte, der zahlte drauf.

Aber vielleicht kommt ja tatsächlich schon bald die nächste Fußball-Aktie auf den Markt, schließlich scheint das Haching-Experiment - 19 Jahre nach dem eher rumpeligen Börsengang von Borussia Dortmund - allen Unkenrufen zum Trotz richtig gut zu laufen. Dass das Papier derart abgehen würde, hatte sich bestimmt auch Manfred Schwabl nicht träumen lassen, als er am Dienstagmorgen zum Handelsstart die große Glocke in der Münchner Börse schellte und dabei in seinem weißen Hemd strahlte wie ein Firmling. Er sei sich vorgekommen wie beim ersten Rendezvous, sagte der umtriebige Präsident der SpVgg Unterhaching, der nicht nur 16,66 Prozent der Anteile selbst kontrolliert, sondern auch Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, in die der Profibereich des Fußballklubs umgewandelt wurde. Natürlich konnte sich der sichtlich euphorisierte Schwabl dann auch noch einen Spruch in Richtung Giesing nicht verkneifen - das Kursziel sei 18,60 Euro, sagte er grinsend.

Vermutlich würden die Sechziger liebend gerne ihren Geldgeber aus Jordanien gegen ein Aktienprojekt eintauschen. Bei der Emotionalität der Löwenfans ist allerdings damit zu rechnen, dass mit jedem Ergebnis der Kurs zwischen Höchst- und Tiefststand oszilliert wie das EKG eines Herzpatienten mit Kammerflimmern. Die Haching-Investoren seien dagegen eher "Stillhalter", wie es ein Börsenfachmann am Dienstag ausdrückte. Also Leute, die der SpVgg und dem Wertpapier treu bleiben, auch wenn es zwischenzeitlich sportlich mal bergab gehen sollte.

Für viele ist der Fußball ja Ersatzreligion und Mittelpunkt des Daseins. Dabei gibt es, man mag's kaum glauben, sogar noch wichtigere Dinge. Zum Beispiel die Rettung unserer Welt. Und dafür will der Landkreis München schon bald "Zukunftsaktien" ausgeben, mit deren Erwerb Bürger und Unternehmen ihre eigenen Klimasünden tilgen können. Für 8,50 Euro darf man sozusagen mit gutem Gewissen eine Tonne CO₂ verbraten. Denn das eingenommene Geld fließt in lokale und globale Klimaschutzprojekte. Damit nehme man eine Vorreiterrolle in Deutschland ein, verkündete Landrat Christoph Göbel. Der Landkreis und sein Vorzeige-Fußballklub zeigen sich mega innovativ. Ganz im Sinne von Kostolany. Wie sagte der doch so schön: "Was schon jeder weiß, macht mich nicht heiß."